हमास झुका, इजरायल से समझौते पर राजी; युद्धविराम और बंधकों की रिहाई का दिया प्रस्ताव

एजेंसी,नई दिल्ली। गाजा पर कब्जे की इजरायली तैयारी के दबाव के बीच हमास ने आखिरकार समझौते का प्रस्ताव रखा है। फलस्तीनी संगठन ने 60 दिन के युद्धविराम की पेशकश की है और आधे बंधकों को छोड़ने पर भी हामी भरी है। इसके बदले इजरायल से जेलों में बंद कुछ फलस्तीनियों की रिहाई की मांग की गई है।

इजरायली मीडिया ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है, हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें भी मीडिया से जानकारी मिली है और इससे साफ है कि हमास गहरे दबाव में है।