Bangladesh Violence: कौन था उस्मान हादी, जिसकी मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा, कई शहरों में हालात बिगड़े

डिजिटल डेस्क। बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी का गुरुवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। सिर में गोली लगने के बाद से उसका इलाज चल रहा था। उनकी मौत की खबर सामने आते ही बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी( Bangladesh Violence) और कई शहरों में हालात बिगड़( Bangladesh Protests) गए।

जानकारी के मुताबिक, 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में कल्वरट रोड पर बैटरी से चलने वाले ऑटो-रिक्शा में यात्रा के दौरान अज्ञात हमलावरों ने शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी थी। घटना के बाद उन्हें तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, जहां गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया।