शिकागो में भारतीय मूल के पति की खौफनाक करतूत, बेटी से मिलाने का झांसा देकर बुलाई पत्नी, चाकू से गोदकर की हत्या

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका के शिकागो से एक दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 31 वर्षीय भारतीय मूल के अंकुर पटेल ने अपनी 32 साल की पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने इस वारदात को अंजाम सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके साथ दोबारा रहने से इनकार कर दिया था और अपने पूर्व सहकर्मी के साथ रिश्ते में होने की बात स्वीकार की थी।

जान से मारने की दी धमकी जानकारी के अनुसार, दंपत्ति के बीच अनबन के चलते मई 2026 में महिला अपने पति को छोड़कर लुइसियाना चली गई थी और वहां किसी अन्य व्यक्ति को डेट करने लगी थी। हालांकि, अपनी बेटी को उसने अंकुर के पास ही छोड़ दिया था। परिवार के समझाने पर वह कुछ समय के लिए वापस जरूर आई, लेकिन फिर से अलग हो गई।

इसके बाद अंकुर उसे और उसके नए पार्टनर को लगातार जान से मारने की धमकियां देने लगा और महिला को उसकी बेटी से बात करने से भी रोक दिया। घटना से करीब 15 दिन पहले अंकुर शिकागो में अपने रिश्तेदारों के घर आ गया और महिला को खबर दिए बिना अपनी बेटी को भारत में अपने माता-पिता के पास भेज दिया। बेटी से मिलाने के बहाने बुलाकर दिया वारदात को अंजाम अंकुर ने बेटी से मिलाने का बहाना बनाकर पत्नी को शिकागो बुलाया। महिला को यह नहीं मालूम था कि उसकी बेटी भारत भेजी जा चुकी है। वह अपने नए पार्टनर के साथ शिकागो पहुंची, जहां उसका पार्टनर अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी में ही रुका रहा और वह अकेले अंकुर के घर गई।