IIT से स्टारबक्स तक... कौन हैं आनंद वरदराजन, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन ने सौंपी तकनीकी कमान

डिजिटल डेस्क। भारतीय मूल के तकनीकी दिग्गजों का वैश्विक मंच पर दबदबा लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में दिग्गज कॉफी चेन स्टारबक्स (Starbucks) ने भारतीय मूल के अनुभवी एग्जीक्यूटिव आनंद वरदराजन को अपना नया एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) नियुक्त किया है। वरदराजन 19 जनवरी 2026 को कार्यभार संभालेंगे और सीधे सीईओ ब्रायन निकोल को रिपोर्ट करेंगे।

अमेजन में दो दशकों का लंबा अनुभव आनंद वरदराजन के पास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेषज्ञता का विशाल भंडार है। स्टारबक्स से पहले उन्होंने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) में करीब 19 साल बिताए। अमेजन में उन्होंने कस्टमर-फोकस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने में अहम भूमिका निभाई और हाल ही में वे वर्ल्डवाइड ग्रोसरी स्टोर्स बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन का नेतृत्व कर रहे थे। अमेजन से पहले वे 'ओरेकल' में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में और कई स्टार्टअप्स में भी काम कर चुके हैं।