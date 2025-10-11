मेरी खबरें
    Afganistan Viral Video: अफगानिस्तान से जुड़े एक वायरल वीडियो में तालिबान गार्ड एक भारतीय पर्यटक का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखाई देते हैं। भारत का नाम सुनते ही वे मुस्कुराकर उसे बिना दस्तावेज़ जांचे जाने देते हैं। यह दृश्य दोनों देशों की पुरानी दोस्ती और आपसी सम्मान की झलक दिखाता है, जिसने सोशल मीडिया पर भावनाएं जगाईं।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 02:27:07 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 02:27:07 AM (IST)
    'भारत और अफगानिस्तान भाई-भाई', भारतीय पर्यटक का तालिबान गार्ड ने किया स्वागत, देखें Viral Video
    'भारत और अफगानिस्तान भाई-भाई' का वीडियो वायरल

    HighLights

    1. भारतीय पर्यटक को तालिबान ने मुस्कुराकर दी राह।
    2. पासपोर्ट जांच बिना चेकिंग के की गई।
    3. सोशल मीडिया पर वीडियो ने जीता लोगों का दिल।

    एजेंसी, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तालिबान सुरक्षा कर्मियों को एक भारतीय पर्यटक के प्रति अभूतपूर्व गर्मजोशी दिखाते हुए देखा गया है। वीडियो में भारतीय युवक मोटरसाइकिल से सफर कर रहा है, जब उसे एक चेकपोस्ट पर रोका जाता है। जैसे ही वह खुद को 'इंडियन” बताता है, गार्ड मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं और बिना पासपोर्ट जांचे आगे जाने की अनुमति दे देते हैं।

    'भारत और अफगानिस्तान भाई-भाई हैं'

    वीडियो में तालिबान कर्मियों को कहते सुना जा सकता है कि 'भारत और अफगानिस्तान भाई जैसे देश हैं।” वे पर्यटक को चाय के लिए आमंत्रित करते हैं और दोस्ती का इजहार करते हैं। हालांकि, नईदुनिया ने वीडियो की लोकेशन की पुष्टि नहीं की है।


    सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं

    • वीडियो ने इंटरनेट पर हजारों प्रतिक्रियाएं बटोरीं। कई लोगों ने इसे भारत-अफगानिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों की झलक बताया।

    • एक यूज़र ने लिखा, 'यह इंसानियत और दोस्ती का सुंदर उदाहरण है।”

    • दूसरे ने कहा, 'यह दोस्ती बहुत पुरानी है।'

    • एक अन्य यात्री ने भी साझा किया कि 'काबुल में लोग भारतीयों को बहुत सम्मान देते हैं।”

