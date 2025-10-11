'भारत और अफगानिस्तान भाई-भाई', भारतीय पर्यटक का तालिबान गार्ड ने किया स्वागत, देखें Viral Video

एजेंसी, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तालिबान सुरक्षा कर्मियों को एक भारतीय पर्यटक के प्रति अभूतपूर्व गर्मजोशी दिखाते हुए देखा गया है। वीडियो में भारतीय युवक मोटरसाइकिल से सफर कर रहा है, जब उसे एक चेकपोस्ट पर रोका जाता है। जैसे ही वह खुद को 'इंडियन” बताता है, गार्ड मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं और बिना पासपोर्ट जांचे आगे जाने की अनुमति दे देते हैं।