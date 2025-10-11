'भारत और अफगानिस्तान भाई-भाई', भारतीय पर्यटक का तालिबान गार्ड ने किया स्वागत, देखें Viral Video

एजेंसी, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तालिबान सुरक्षा कर्मियों को एक भारतीय पर्यटक के प्रति अभूतपूर्व गर्मजोशी दिखाते हुए देखा गया है। वीडियो में भारतीय युवक मोटरसाइकिल से सफर कर रहा है, जब उसे एक चेकपोस्ट पर रोका जाता है। जैसे ही वह खुद को 'इंडियन” बताता है, गार्ड मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं और बिना पासपोर्ट जांचे आगे जाने की अनुमति दे देते हैं।
वीडियो में तालिबान कर्मियों को कहते सुना जा सकता है कि 'भारत और अफगानिस्तान भाई जैसे देश हैं।” वे पर्यटक को चाय के लिए आमंत्रित करते हैं और दोस्ती का इजहार करते हैं। हालांकि, नईदुनिया ने वीडियो की लोकेशन की पुष्टि नहीं की है।
An Indian tourist in Afghanistan was stopped by the Taliban at a checkpoint for a routine passport check. But the moment he said he was from India, they smiled, welcomed him, & let him go without even checking his documents. This is how Afghanistan treats its true friends. 🇦🇫❤️🇮🇳 pic.twitter.com/YsKFVVEVP5
— Fazal Afghan (@fhzadran) October 7, 2025
इसे भी पढ़ें... डोनाल्ड ट्रंप को क्यों किया नजरअंदाज? नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने का ये है कारण