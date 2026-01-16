ईरान संकट के बीच भारत की बड़ी कार्रवाई, दूतावास ने जारी की एडवाइजरी; इजरायल में भी भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह

डिजिटल डेस्क: ईरान में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को जानकारी दी कि जो भारतीय नागरिक स्वदेश लौटना चाहते हैं, उनकी वापसी की व्यवस्था की जा रही है।

यात्रा पर रोक, दूतावास से संपर्क की सलाह बदलते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान की यात्रा करने से अपने नागरिकों को मना किया है। साथ ही, ईरान में पहले से रह रहे भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी उपलब्ध माध्यम से वहां से निकलने की योजना बनाएं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास के माध्यम से नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और नियमित रूप से दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है।

मानवाधिकार संगठनों के गंभीर आरोप एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, ईरान में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दो से तीन हजार प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। ईरान में भारतीय नागरिकों की संख्या ईरान में अनुमानित 8,000 से 10,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें लगभग 3,000 मेडिकल छात्र, 4,000 अन्य छात्र, 2,000 मछुआरे और शेष व्यापारी, पर्यटक तथा शिया तीर्थयात्री शामिल हैं। सरकार विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।

#WATCH | Delhi: On Iran airspace shut down for all the commercial flights, Aviation expert Subhash Goyal says, "... Indian embassy in Iran has already advised Indian nationals to register themselves with the Indian embassy. And India, particularly this government, is very keen to… pic.twitter.com/HsLDr1mntC — ANI (@ANI) January 15, 2026 विशेष उड़ानों और वायुसेना की मदद संभव विदेश मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि नागरिकों की निकासी के लिए विशेष उड़ानों या अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले की तरह इस बार भी असैन्य विमानों के साथ-साथ भारतीय वायुसेना की मदद ली जा सकती है। पहले भी सफल निकासी अभियान पिछले वर्ष ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका के दौरान भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। इस अभियान के तहत तेहरान से 3,600 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था, जबकि इजरायल से करीब 800 भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। इससे पहले यमन, सूडान और यूक्रेन से भी भारतीय नागरिकों की सफल निकासी की जा चुकी है। इजरायल में भी एडवाइजरी जारी इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावासों ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि नागरिक इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें।