मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ईरान संकट के बीच भारत की बड़ी कार्रवाई, दूतावास ने जारी की एडवाइजरी; इजरायल में भी भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह

    ईरान में जारी राजनीतिक अस्थिरता और बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 07:54:32 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 07:54:32 AM (IST)
    ईरान संकट के बीच भारत की बड़ी कार्रवाई, दूतावास ने जारी की एडवाइजरी; इजरायल में भी भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह
    ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन, भारतीय छात्रों और नागरिकों की निकासी शुरू। (फोटो- रॉयटर)

    HighLights

    1. ईरान में हजारों भारतीय नागरिक संकट में
    2. भारत सरकार ने यात्रा एडवाइजरी जारी की
    3. विशेष उड़ानों से निकासी की योजना

    डिजिटल डेस्क: ईरान में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को जानकारी दी कि जो भारतीय नागरिक स्वदेश लौटना चाहते हैं, उनकी वापसी की व्यवस्था की जा रही है।

    यात्रा पर रोक, दूतावास से संपर्क की सलाह

    बदलते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान की यात्रा करने से अपने नागरिकों को मना किया है। साथ ही, ईरान में पहले से रह रहे भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी उपलब्ध माध्यम से वहां से निकलने की योजना बनाएं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास के माध्यम से नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और नियमित रूप से दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है।


    मानवाधिकार संगठनों के गंभीर आरोप

    एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, ईरान में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दो से तीन हजार प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।

    ईरान में भारतीय नागरिकों की संख्या

    ईरान में अनुमानित 8,000 से 10,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें लगभग 3,000 मेडिकल छात्र, 4,000 अन्य छात्र, 2,000 मछुआरे और शेष व्यापारी, पर्यटक तथा शिया तीर्थयात्री शामिल हैं। सरकार विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।

    विशेष उड़ानों और वायुसेना की मदद संभव

    विदेश मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि नागरिकों की निकासी के लिए विशेष उड़ानों या अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले की तरह इस बार भी असैन्य विमानों के साथ-साथ भारतीय वायुसेना की मदद ली जा सकती है।

    पहले भी सफल निकासी अभियान

    पिछले वर्ष ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका के दौरान भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। इस अभियान के तहत तेहरान से 3,600 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था, जबकि इजरायल से करीब 800 भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। इससे पहले यमन, सूडान और यूक्रेन से भी भारतीय नागरिकों की सफल निकासी की जा चुकी है।

    इजरायल में भी एडवाइजरी जारी

    इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावासों ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि नागरिक इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

    आपात स्थिति में संपर्क विवरण

    दूतावास ने इजरायल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सभी गैरजरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक दूतावास की 2437 हेल्पलाइन या दिए गए टेलीफोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर +972-54-7520711; +972-54-3278392 है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.