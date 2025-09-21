अमेरिका में भारतीय महिला की गोली मारकर हत्या, 21 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पचा चली हमले की वजह

एजेंसी, साउथ कैरोलिना। Kiran Patel shooting: अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य के यूनियन काउंटी में हुई एक दर्दनाक गोलीबारी ने भारतीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। 49 वर्षीय गुजराती मूल की महिला किरन पटेल की गैस स्टेशन-कन्वीनियंस स्टोर पर डकैती के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या हुआ साउथ कैरोलिना में? घटना 16 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे यूनियन काउंटी के साउथ पिंकनी स्ट्रीट स्थित DD's Food Mart में हुई। यह स्टोर किरन पटेल का था। उसी समय वह काउंटर पर काम कर रही थीं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार नकाबपोश शूटर ने स्टोर में घुसकर पैसों की मांग की।

पटेल ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावर पर प्लास्टिक की बोतल फेंकी, जिसके बाद आरोपी ने काउंटर पर चढ़कर गोलियां चला दीं। पटेल भागकर पार्किंग लॉट की ओर निकलीं, लेकिन दरवाजे से लगभग 20 फीट दूर ही गोलियों का शिकार हो गईं। मौके पर उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को पटेल के गिरने के बाद भी फायरिंग करते देखा गया। आदतन अपराधी है आरोपी पुलिस ने 21 वर्षीय जैडन मैक हिल को इस हत्याकांड का आरोपी बताया है। हिल ने पटेल के अलावा उसी दिन यूनियन काउंटी में चार्ल्स नाथन क्रॉस्बी नामक एक अन्य व्यक्ति की भी हत्या की थी। जांच के बाद SWAT और यूनियन पब्लिक सेफ्टी की मदद से आरोपी को साउथ चर्च स्ट्रीट स्थित एक घर से कई घंटे की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। फिलहाल हिल पर हत्या और दूसरी गोलीबारी में शामिल होने का मामला दर्ज है।