मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अमेरिका में भारतीय महिला की गोली मारकर हत्या, 21 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पचा चली हमले की वजह

    साउथ कैरोलिना में 49 वर्षीय भारतीय मूल की किरन पटेल की गैस स्टेशन पर डकैती के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के एक हफ्ते बाद 21 वर्षीय आरोपी जैडन मैक हिल को गिरफ्तार किया गया। समुदाय ने दुख जताया और बढ़ती गन वायलेंस पर चिंता व्यक्त की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 01:24:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 01:24:00 PM (IST)
    अमेरिका में भारतीय महिला की गोली मारकर हत्या, 21 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पचा चली हमले की वजह
    अमेरिका में 49 वर्षीय गुजराती महिला की हत्या कर दी गई। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. यूनियन काउंटी गैस स्टेशन पर किरन पटेल की हत्या।
    2. नकाबपोश हमलावर ने पैसों की मांग कर हमला किया।
    3. पटेल ने बोतल फेंकी, आरोपी ने गोलियां चलाईं।

    एजेंसी, साउथ कैरोलिना। Kiran Patel shooting: अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य के यूनियन काउंटी में हुई एक दर्दनाक गोलीबारी ने भारतीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। 49 वर्षीय गुजराती मूल की महिला किरन पटेल की गैस स्टेशन-कन्वीनियंस स्टोर पर डकैती के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    क्या हुआ साउथ कैरोलिना में?

    • घटना 16 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे यूनियन काउंटी के साउथ पिंकनी स्ट्रीट स्थित DD's Food Mart में हुई। यह स्टोर किरन पटेल का था। उसी समय वह काउंटर पर काम कर रही थीं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार नकाबपोश शूटर ने स्टोर में घुसकर पैसों की मांग की।

  • पटेल ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावर पर प्लास्टिक की बोतल फेंकी, जिसके बाद आरोपी ने काउंटर पर चढ़कर गोलियां चला दीं। पटेल भागकर पार्किंग लॉट की ओर निकलीं, लेकिन दरवाजे से लगभग 20 फीट दूर ही गोलियों का शिकार हो गईं। मौके पर उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को पटेल के गिरने के बाद भी फायरिंग करते देखा गया।

    • आदतन अपराधी है आरोपी

    पुलिस ने 21 वर्षीय जैडन मैक हिल को इस हत्याकांड का आरोपी बताया है। हिल ने पटेल के अलावा उसी दिन यूनियन काउंटी में चार्ल्स नाथन क्रॉस्बी नामक एक अन्य व्यक्ति की भी हत्या की थी। जांच के बाद SWAT और यूनियन पब्लिक सेफ्टी की मदद से आरोपी को साउथ चर्च स्ट्रीट स्थित एक घर से कई घंटे की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। फिलहाल हिल पर हत्या और दूसरी गोलीबारी में शामिल होने का मामला दर्ज है।

    समुदाय की प्रतिक्रिया और सुरक्षा चिंता

    किरन पटेल स्थानीय समुदाय में एक मेहनती और सम्मानित महिला मानी जाती थीं। उनकी मृत्यु ने पूरे यूनियन काउंटी को हिला दिया है। लोगों ने छोटे व्यवसायों पर बढ़ते हथियारबंद अपराधों और साउथ कैरोलिना की ढीली गन लॉ पर चिंता जताई। स्थानीय निवासियों ने कहा कि ऐसी घटनाएं गन वायलेंस पर नियंत्रण की कमी को उजागर करती हैं।

    पीड़ित परिवार के लिए समर्थन

    पटेल के परिवार की मदद के लिए एक GoFundMe अभियान शुरू किया गया है। इसमें घटना के दर्दनाक विवरण और पटेल की बहादुरी का ज़िक्र है। वहीं, एजेंसियां अब भी सबूत जुटाने और अन्य संभावित अपराधों से संबंध तलाशने में लगी हैं। आरोपी की गिरफ्तारी ने कुछ राहत दी है, लेकिन समुदाय अभी भी इस बड़ी क्षति से जूझ रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.