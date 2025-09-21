अमेरिका में भारतीय महिला की गोली मारकर हत्या, 21 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पचा चली हमले की वजह

एजेंसी, साउथ कैरोलिना। Kiran Patel shooting: अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य के यूनियन काउंटी में हुई एक दर्दनाक गोलीबारी ने भारतीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। 49 वर्षीय गुजराती मूल की महिला किरन पटेल की गैस स्टेशन-कन्वीनियंस स्टोर पर डकैती के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने 21 वर्षीय जैडन मैक हिल को इस हत्याकांड का आरोपी बताया है। हिल ने पटेल के अलावा उसी दिन यूनियन काउंटी में चार्ल्स नाथन क्रॉस्बी नामक एक अन्य व्यक्ति की भी हत्या की थी। जांच के बाद SWAT और यूनियन पब्लिक सेफ्टी की मदद से आरोपी को साउथ चर्च स्ट्रीट स्थित एक घर से कई घंटे की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। फिलहाल हिल पर हत्या और दूसरी गोलीबारी में शामिल होने का मामला दर्ज है।
किरन पटेल स्थानीय समुदाय में एक मेहनती और सम्मानित महिला मानी जाती थीं। उनकी मृत्यु ने पूरे यूनियन काउंटी को हिला दिया है। लोगों ने छोटे व्यवसायों पर बढ़ते हथियारबंद अपराधों और साउथ कैरोलिना की ढीली गन लॉ पर चिंता जताई। स्थानीय निवासियों ने कहा कि ऐसी घटनाएं गन वायलेंस पर नियंत्रण की कमी को उजागर करती हैं।
पटेल के परिवार की मदद के लिए एक GoFundMe अभियान शुरू किया गया है। इसमें घटना के दर्दनाक विवरण और पटेल की बहादुरी का ज़िक्र है। वहीं, एजेंसियां अब भी सबूत जुटाने और अन्य संभावित अपराधों से संबंध तलाशने में लगी हैं। आरोपी की गिरफ्तारी ने कुछ राहत दी है, लेकिन समुदाय अभी भी इस बड़ी क्षति से जूझ रहा है।