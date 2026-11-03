इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों के चंगुल से छुड़ाया जहाज, साझा अभियान में 20 नाविक सकुशल मुक्त

डिजिटल डेस्क, मोगादिशु। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हुए भारतीय रक्षाबलों ने एक साहसिक और योजनाबद्ध साझा अभियान में सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास हाईजैक किए गए मछली पकड़ने वाले पोत ‘अजिनी’ को समुद्री लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया। करीब दो दिनों तक चले इस रणनीतिक मिशन के दौरान जहाज पर मौजूद सभी 20 बंधक नाविकों को बिना किसी खरोंच के सुरक्षित बचा लिया गया।

मदर शिप बनाने की फिराक में थे डाकू हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने पिछले महीने इस पोत का अपहरण किया था। नौसेना के मुताबिक, लुटेरे इस जहाज को गहरे समुद्र में दूसरे व्यापारिक जहाजों पर हमले करने के लिए एक मदर शिप के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। इससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर सीधा संकट मंडराने की आशंका थी, जिसे देखते हुए भारतीय नौसेना ने त्वरित प्रतिक्रिया दल को सक्रिय किया।