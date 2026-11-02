अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के घर से 11 किमी दूर क्रैश होकर आग का गोला बना जेट, 9 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क। "मे डे, मे डे… हमारी गति अत्यधिक बढ़ चुकी है। विमान प्रति मिनट 20 हजार फीट की तेजी से गिर रहा है… हम सीधे धरती से टकराने वाले हैं। हे भगवान, समय खत्म हो चुका है!" ये अंतिम उद्गार उस बदकिस्मत पायलट के थे, जिसका निजी जेट विमान रविवार को अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा में रिहायशी क्षेत्र में दुर्घटना का शिकार हो गया।

इस दर्दनाक हादसे में विमान में मौजूद सभी नौ व्यक्तियों की जान चली गई। दुर्घटना स्थल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विख्यात 'मार-ए-लागो' एस्टेट से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जमीन से टकराते ही आग का गोला बना विमान इंटरनेट पर प्रसारित फुटेज के अनुसार, तेज गति से गोता लगाता हुआ विमान सीधे भूमि पर आ गिरा। जोरदार टक्कर होते ही वहां भीषण विस्फोट हुआ और क्षेत्र आग की लपटों से घिर गया। सड़क किनारे गहरा गड्ढा बन गया और चारों तरफ मलबा फैल गया।