अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के घर से 11 किमी दूर क्रैश होकर आग का गोला बना जेट, 9 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क। "मे डे, मे डे… हमारी गति अत्यधिक बढ़ चुकी है। विमान प्रति मिनट 20 हजार फीट की तेजी से गिर रहा है… हम सीधे धरती से टकराने वाले हैं। हे भगवान, समय खत्म हो चुका है!" ये अंतिम उद्गार उस बदकिस्मत पायलट के थे, जिसका निजी जेट विमान रविवार को अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा में रिहायशी क्षेत्र में दुर्घटना का शिकार हो गया।
इस दर्दनाक हादसे में विमान में मौजूद सभी नौ व्यक्तियों की जान चली गई। दुर्घटना स्थल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विख्यात 'मार-ए-लागो' एस्टेट से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इंटरनेट पर प्रसारित फुटेज के अनुसार, तेज गति से गोता लगाता हुआ विमान सीधे भूमि पर आ गिरा। जोरदार टक्कर होते ही वहां भीषण विस्फोट हुआ और क्षेत्र आग की लपटों से घिर गया। सड़क किनारे गहरा गड्ढा बन गया और चारों तरफ मलबा फैल गया।
अमेरिका के परिवहन मंत्री शॉन डफी ने घटना को हृदयविदारक त्रासदी बताते हुए विमान में सवार सभी 9 लोगों के हताहत होने की पुष्टि की। उन्होंने जानकारी दी कि दुर्घटनाग्रस्त 'लियरजेट 60' विमान टेक्सास के ऑस्टिन से बहामास की यात्रा पर निकला था।
दुर्घटना पाम बीच काउंटी के अंतर्गत क्रेस्टहेवन क्षेत्र में घटी, जो मार-ए-लागो से सात मील से भी कम फासले पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार सुबह उसी इलाके में मौजूद थे। हादसे से करीब एक घंटा पूर्व, सुबह 11:55 बजे वे पास के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 'एयर फोर्स वन' विमान द्वारा प्रस्थान कर चुके थे। मौसम खराब था और तेज आंधी-तूफान के बीच वे छाता थामे विमान में सवार हुए थे।
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एनटीएसबी) ने संयुक्त रूप से दुर्घटना के कारणों की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच आरंभ कर दी है।
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