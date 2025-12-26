टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास अंधाधुंध फायरिंग, भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या, पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार

डिजिटल डेस्क। कनाडा के टोरंटो में लगातार हो रही हिंसक वारदातों के बीच एक और भारतीय छात्र की जान चली गई है। टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास हुई गोलीबारी में 20 वर्षीय भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना गुरुवार 25 दिसंबर को हुई, जिसने विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है।

टोरंटो पुलिस के अनुसार, गोलीबारी की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक शिवांक की मृत्यु हो चुकी थी। आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से फरार हो गए। टोरंटो सन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर परिसर को कुछ समय के लिए सील कर दिया गया था।

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया दुख टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दूतावास ने सोशल मीडिया (X) पर जारी बयान में कहा कि वे मृतक के परिवार के संपर्क में हैं और शव को भारत भेजने व अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। यह भी पढ़ें- टोरंटो के नाइटक्लब में गोलीबारी, कम से कम सात लोग घायल टोरंटो में इस साल की यह 41वीं हत्या हैरानी की बात यह है कि टोरंटो में इस साल की यह 41वीं हत्या है। शिवांक की मौत से ठीक दो दिन पहले एक और भारतीय नागरिक की हत्या की खबर ने सुर्खियां बटोरी थीं, जहां भारत की 30 वर्षीय हिमांशी खुराना की टोरंटो में ही हत्या कर दी गई थी।