Instagram लाइव पर 3 युवतियों की निर्मम हत्या, अर्जेंटीना में न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में तीन युवतियों की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह हत्या (Argentina Instagram Live Murder) न केवल बेहद जघन्य थी, बल्कि इसे इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया गया, जिसे दर्जनों लोगों ने देखा। इस घटना ने अर्जेंटीना में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इंस्टाग्राम लाइव पर हत्याकांड इस मामले में जिन तीन महिलाओं की हत्या हुई, उनकी पहचान लारा, ब्रेंडा और मोरेना के रूप में हुई है। ड्रग गिरोह से जुड़े अपराधियों ने इन तीनों को एक लाइव प्रसारण के दौरान मौत के घाट उतार दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह लाइव एक निजी अकाउंट से प्रसारित हुआ और लगभग 45 लोगों ने इसे देखा।

न्याय की मांग में उमड़ा जनसैलाब घटना के बाद हजारों लोग ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए और मार्च निकाला। यह प्रदर्शन एक नारीवादी समूह द्वारा आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने ढोल-नगाड़े बजाकर कहा- “यह एक मादक-नारी हत्या थी, हमारी जिंदगी बेकार नहीं है।” परिजनों का छलका दर्द ब्रेंडा के पिता लियोनेल डेल कैस्टिलो ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी की हालत देखकर वे शव की पहचान तक नहीं कर पाए। वहीं, 20 वर्षीय पीड़िताओं के दादा एंटोनियो डेल कैस्टिलो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा-“आप किसी जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी और लोग हमारे साथ खड़े होंगे।”