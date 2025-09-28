मेरी खबरें
    Instagram लाइव पर 3 युवतियों की निर्मम हत्या, अर्जेंटीना में न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब

    Argentina Instagram Live Murder: अर्जेंटीना में तीन महिलाओं की इंस्टाग्राम लाइव पर हत्या से देशभर में गुस्सा है। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर हजारों लोग तीन महिलाओं की हत्या के विरोध में उतरे। ड्रग तस्करों ने इस जघन्य अपराध को इंस्टाग्राम पर लाइव किया। घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है और पांच संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 10:26:35 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 10:30:32 AM (IST)
    मृतक युवतियों की फाइल फोटो (तस्वीर- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. इंस्टा लाइव पर 3 महिलाओं की हत्या
    2. अर्जेंटीना में न्याय की मांग हुई तेज
    3. ड्रग गिरोहों पर लगा हत्या का आरोप

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में तीन युवतियों की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह हत्या (Argentina Instagram Live Murder) न केवल बेहद जघन्य थी, बल्कि इसे इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया गया, जिसे दर्जनों लोगों ने देखा। इस घटना ने अर्जेंटीना में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    naidunia_image

    इंस्टाग्राम लाइव पर हत्याकांड

    इस मामले में जिन तीन महिलाओं की हत्या हुई, उनकी पहचान लारा, ब्रेंडा और मोरेना के रूप में हुई है। ड्रग गिरोह से जुड़े अपराधियों ने इन तीनों को एक लाइव प्रसारण के दौरान मौत के घाट उतार दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह लाइव एक निजी अकाउंट से प्रसारित हुआ और लगभग 45 लोगों ने इसे देखा।

    न्याय की मांग में उमड़ा जनसैलाब

    घटना के बाद हजारों लोग ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए और मार्च निकाला। यह प्रदर्शन एक नारीवादी समूह द्वारा आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने ढोल-नगाड़े बजाकर कहा- “यह एक मादक-नारी हत्या थी, हमारी जिंदगी बेकार नहीं है।”

    परिजनों का छलका दर्द

    ब्रेंडा के पिता लियोनेल डेल कैस्टिलो ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी की हालत देखकर वे शव की पहचान तक नहीं कर पाए। वहीं, 20 वर्षीय पीड़िताओं के दादा एंटोनियो डेल कैस्टिलो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा-“आप किसी जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी और लोग हमारे साथ खड़े होंगे।”

    पांच लोगों की गिरफ्तारी

    राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री पेट्रीसिया बुलरिच ने शुक्रवार को पांचवें संदिग्ध की गिरफ्तारी की पुष्टि की। अब तक तीन पुरुष और दो महिलाएं पुलिस हिरासत में हैं। पांचवें आरोपी पर कार उपलब्ध कराने जैसे रसद सहयोग का आरोप है। उसे बोलीविया सीमा से लगे शहर विलाजोन से गिरफ्तार किया गया।

    देशभर में फूटा गुस्सा

    यह हत्याकांड अर्जेंटीना में बढ़ते अपराध और महिलाओं की असुरक्षा का प्रतीक बन गया है। राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी #JusticeForLaraBrendaMorena ट्रेंड कर रहा है। लोग सरकार से कठोर कदम उठाने और अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।

