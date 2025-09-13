नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की का भारत से है खास संबंध, BHU से की पढ़ाई , यहीं मिला जीवनसाथी

डिजिटल डेस्क, इंदौर: नेपाल में पिछले दिनों हुए जेन-जी विरोध प्रदर्शन और हिंसा ने वहां की राजनितिक परिस्थितियों को बदल कर रख दिया है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश की पार्लियामेंट को भंग कर दिया है। पिछले दिनों हुई हिंसा ने बाद नेपाल में शांति बहाल हो रही है। आदोलनकारियों की इच्छा के अनुसार की पूर्व चीफ जस्टिस रहीं सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया है।

अपने कार्यकाल के दौरान सुशीला कार्की ने नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े फैसले दिए थे। वह नेपाल की एक चर्चित न्यायाधीश और लेखिका हैं, जिन्हें जेन-जी विद्रोहियों का समर्थन मिला है। 5000 से ज्यादा लोगों की बैठक में ज्यादातर जेन-जी युवाओं ने सुशीला कार्की को सत्ता की बागडोर सौंपने को लेकर सहमती जताई है।