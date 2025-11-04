वेतन विवाद से ठप हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानें, इंजीनियरों ने कर दिया काम बंद

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अचानक ब्रेक लग गया है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर इंजीनियरों ने सोमवार रात से कामकाज रोक दिया, जिससे एयरलाइन की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है, जिनमें बड़ी संख्या उमराह जाने वालों की है।

टेकऑफ से पहले ही रुक गई उड़ानें इंजीनियरों ने विमानों की टेक्निकल क्लियरेंस देने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी चैनल ‘दुनिया न्यूज’ के मुताबिक, लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद से जेद्दा और कराची से जाने वाली फ्लाइट्स तक ठप पड़ गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार रात 8 बजे के बाद से PIA की कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी।