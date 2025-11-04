मेरी खबरें
    वेतन विवाद से ठप हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानें, इंजीनियरों ने कर दिया काम बंद

    पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अचानक ब्रेक लग गया है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर इंजीनियरों ने सोमवार रात से कामकाज रोक दिया, जिससे एयरलाइन की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 10:42:38 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 10:54:14 AM (IST)
    सोमवार रात करीब 8 बजे से पीआईए की एक भी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई है (फोटो: रॉयटर्स)

    HighLights

    1. इंजीनियरों ने सोमवार रात से कामकाज रोक दिया
    2. PIA के सीईओ ने हड़ताल को अवैध करार दिया
    3. कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं

    डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अचानक ब्रेक लग गया है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर इंजीनियरों ने सोमवार रात से कामकाज रोक दिया, जिससे एयरलाइन की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है, जिनमें बड़ी संख्या उमराह जाने वालों की है।

    टेकऑफ से पहले ही रुक गई उड़ानें

    इंजीनियरों ने विमानों की टेक्निकल क्लियरेंस देने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी चैनल ‘दुनिया न्यूज’ के मुताबिक, लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद से जेद्दा और कराची से जाने वाली फ्लाइट्स तक ठप पड़ गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार रात 8 बजे के बाद से PIA की कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी।


    8 साल से नहीं बढ़ी सैलरी

    सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान (SAEP) का कहना है कि पिछले 8 साल से सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई। कई महीनों तक इंजीनियर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया, लेकिन पीआईए प्रबंधन ने बातचीत की कोई पहल नहीं की।

    प्रबंधन ने हड़ताल बताई गैरकानूनी

    PIA के सीईओ ने हड़ताल को अवैध करार देते हुए कहा कि एयरलाइन पर पाकिस्तान आवश्यक सेवा अधिनियम, 1952 लागू है, जिसके तहत हड़ताल की अनुमति नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    पीआईए प्रवक्ता का कहना है कि इस विरोध के पीछे असली मकसद एयरलाइन के निजीकरण की प्रक्रिया को रोकना है। बताया जा रहा है कि दूसरी एयरलाइन से इंजनियरिंग सहायता लेकर जल्द ही विमानों को शुरू करने की कोशिश की जा रही है।

