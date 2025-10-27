US यात्रा पर सख्ती: अब अमेरिका आने-जाने वाले हर गैर-नागरिक की खींची जाएगी फोटो, नया बायोमेट्रिक सिस्टम लागू

डिजिटल डेस्क। अगर आप अमेरिका जाने या वहां से लौटने की सोच रहे हैं तो अब नए नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) ने अपने बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम का बड़ा विस्तार करने का एलान किया है।

नए नियम के तहत अमेरिका आने और वहां से प्रस्थान करने वाले हर गैर-अमेरिकी नागरिक की फोटो खींची जाएगी और उसे फेशियल रिकग्निशन डेटाबेस में जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया एयरपोर्ट, सीपोर्ट और लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग तक लागू होगी। CBP का कहना है कि इस इंटीग्रेटेड सिस्टम से प्रवेश के समय लिए गए बायोमेट्रिक डेटा की तुलना प्रस्थान के समय लिए गए डेटा से की जाएगी।