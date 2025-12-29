मेरी खबरें
    माल्या की पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद घिरे ललित मोदी, मांगनी पड़ी माफी, कहा- सरकार का सम्मान करता हूं

    ललित मोदी ने इस विवादास्पद वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा था, भारत में इंटरनेट पर फिर से तहलका मचाने का समय आ गया है। हालांकि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 04:27:00 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 04:27:00 PM (IST)
    माल्या की पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद घिरे ललित मोदी, मांगनी पड़ी माफी, कहा- सरकार का सम्मान करता हूं
    ललित मोदी ने मांगी माफी। (फोटो- X)

    1. 9000 करोड़ का कर्जदार और IPL का 'दागी' एक साथ
    2. विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर लंदन में सजी महफिल
    3. ललित मोदी ने कहा था- हम हैं भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े

    डिजिटल डेस्क। लंदन में शराब कारोबारी विजय माल्या के 70वें जन्मदिन के जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर विवाद का केंद्र बन गया है। इस वीडियो में माल्या के साथ पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी नजर आ रहे हैं, जो खुद को और माल्या को "भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े" कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस टिप्पणी ने न केवल नेटिजन्स बल्कि भारत सरकार को भी तीखी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया है।

    इंटरनेट पर मचा तहलका और फिर माफी

    ललित मोदी ने इस विवादास्पद वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा था, "भारत में इंटरनेट पर फिर से तहलका मचाने का समय आ गया है।" हालांकि, सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश और कानूनी कार्यवाही के डर के बाद मोदी ने वीडियो डिलीट कर दिया और 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर माफीनामा जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा सरकार या जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और उनकी बात को गलत संदर्भ में लिया गया।


    भारत सरकार ने कहा- भगोड़ों को वापस लाएंगे

    इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कड़ा संदेश दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा:

    भारत सरकार इन भगोड़ों को वापस लाने और उन्हें भारतीय अदालतों के कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रत्यर्पण (Extradition) की प्रक्रिया में कानूनी पेचीदगियां जरूर हैं, लेकिन सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयास कर रही है।

    दोनों दिग्गजों पर दर्ज प्रमुख मामले

    विजय माल्या और ललित मोदी, दोनों ही कई वर्षों से ब्रिटेन में शरण लिए हुए हैं और भारतीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं।

    • ललित मोदी ने 2010 में भारत छोड़ा- आईपीएल ब्रॉडकास्ट राइट्स में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी। ₹125 करोड़ (रिश्वत का आरोप)

    • विजय माल्या ने 2016 में भारत छोड़ा- किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिए गए बैंक लोन की धोखाधड़ी और गबन। ₹9,000 करोड़ से अधिक का घोटाला किया

    विजय माल्या को 2019 में 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया गया था। वहीं, ललित मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रॉक्सी ओनरशिप और आईपीएल के वित्तीय लेनदेन में धांधली का मामला दर्ज किया है।

    सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

    वीडियो में दोनों को अपनी 'भगोड़ा' छवि का मजाक उड़ाते देख भारतीय यूजर्स ने इसे कानून का अपमान बताया। कई लोगों ने लिखा कि एक तरफ देश का पैसा बकाया है और दूसरी तरफ ये लोग विदेश में विलासितापूर्ण जीवन का प्रदर्शन कर रहे हैं।

