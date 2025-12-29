माल्या की पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद घिरे ललित मोदी, मांगनी पड़ी माफी, कहा- सरकार का सम्मान करता हूं

डिजिटल डेस्क। लंदन में शराब कारोबारी विजय माल्या के 70वें जन्मदिन के जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर विवाद का केंद्र बन गया है। इस वीडियो में माल्या के साथ पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी नजर आ रहे हैं, जो खुद को और माल्या को "भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े" कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस टिप्पणी ने न केवल नेटिजन्स बल्कि भारत सरकार को भी तीखी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया है।

इंटरनेट पर मचा तहलका और फिर माफी ललित मोदी ने इस विवादास्पद वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा था, "भारत में इंटरनेट पर फिर से तहलका मचाने का समय आ गया है।" हालांकि, सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश और कानूनी कार्यवाही के डर के बाद मोदी ने वीडियो डिलीट कर दिया और 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर माफीनामा जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा सरकार या जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और उनकी बात को गलत संदर्भ में लिया गया।

I apologise if I have hurt anyone feelings especially the Indian Government who I have the highest respect and regard for. The statement was misconstrued and was never intended to be as played out. Once again my deepest apologies — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) December 29, 2025 भारत सरकार ने कहा- भगोड़ों को वापस लाएंगे इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कड़ा संदेश दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा: भारत सरकार इन भगोड़ों को वापस लाने और उन्हें भारतीय अदालतों के कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रत्यर्पण (Extradition) की प्रक्रिया में कानूनी पेचीदगियां जरूर हैं, लेकिन सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयास कर रही है।