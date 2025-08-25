लंदन के इंडियन रेस्टोरेंट में आग, 15 साल के लड़के समेत 2 संदिग्ध गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली। लंदन में शुक्रवार रात एक भारतीय रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना सामने आई थी। इस हादसे में 5 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले में संदिग्ध दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक 15 साल का लड़का और दूसरा 54 साल का व्यक्ति शामिल है।

पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में कुछ नकाबपोश लोग रेस्टोरेंट में घुसते दिखाई दिए। उन्होंने फर्श पर कुछ लिक्विड डाला और कुछ सेकेंड में रेस्टोरेंट आग की लपटों में घिर गया। वहां खाना खा रहे दो पुरुष और तीन महिलाएं झुलस गईं।