लंदन के इंडियन रेस्टोरेंट में आग, 15 साल के लड़के समेत 2 संदिग्ध गिरफ्तार

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 06:07:09 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 07:23:27 AM (IST)
    लंदन में शुक्रवार रात एक भारतीय रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना सामने आई थी(प्रतीकात्मक फोटो)

    एजेंसी, नई दिल्ली। लंदन में शुक्रवार रात एक भारतीय रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना सामने आई थी। इस हादसे में 5 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले में संदिग्ध दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक 15 साल का लड़का और दूसरा 54 साल का व्यक्ति शामिल है।

    पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में कुछ नकाबपोश लोग रेस्टोरेंट में घुसते दिखाई दिए। उन्होंने फर्श पर कुछ लिक्विड डाला और कुछ सेकेंड में रेस्टोरेंट आग की लपटों में घिर गया। वहां खाना खा रहे दो पुरुष और तीन महिलाएं झुलस गईं।

    शुक्रवार रात हुई घटना

    घटना इलफोर्ड के गैंट्स हिल के वुडफोर्ड एवेन्यू स्थित इंडियन अरोमा रेस्टोरेंट में शुक्रवार रात हुई। आग के कारण रेस्टोरेंट बुरी तरह बर्बाद हो गया। लंदन फायर ब्रिगेड ने बताया कि रात 9:02 बजे आग लगने की सूचना मिली। दमकलकर्मी घटनास्थल पहुंचे उससे पहले लगभग 9 लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलने में सफल रहे। वहीं 5 लोगों को बाद में रेस्क्यू किया गया।

    पुलिस जांच और गिरफ्तारी

    मेट पुलिस की सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम नॉर्थ यूनिट के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मार्क रोजर्स ने कहा कि 'मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह आगे आकर पुलिस की मदद करें और इस घटना के संबंध में जानकारी दें।'

    पीड़ितों का इलाज

    आग में गंभीर रूप से झुलसे दो मरीजों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं 3 अन्य को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो पीड़ित पहले ही घटनास्थल से चले गए थे। पुलिस आरोपियों के कृत्य का मकसद जानने की कोशिश कर रही है।

