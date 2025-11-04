FBI ने अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला किया नाकाम

डिजिटल डेस्कः अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI)ने डेट्रॉइट क्षेत्र में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को विफल करने का दावा किया है। एजेंसी ने पिछले हफ्ते दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

कई हफ्तों से दोनों संदिग्धों पर नजर रख रहे थे जानकारी के मुताबिक, एफबीआई एजेंट्स कई हफ्तों से इन दोनों संदिग्धों की गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे। शुक्रवार को एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने मोमेद अली और माजिद महमूद नाम के दो आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की, हालांकि उस समय जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई थी।