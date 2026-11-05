ब्रिटेन में फ्लैटमेट की हत्या कर 3 साल तक फ्रीजर में रखा शव... पालतू जानवरों के अवशेष भी मिले

डिजिटल डेस्क। यूनाइटेड किंगडम के मर्सीसाइड से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी 62 वर्षीय फ्लैटमेट की जान ले ली और उसके शव को करीब तीन साल तक चेस्ट फ्रीजर में बंद करके रखा। इस घिनौने कृत्य में आरोपी ने महिला के पांच पालतू जीवों के शवों को भी उसी फ्रीजर में डाल दिया था। फिलहाल इस सनसनीखेज वारदात की सुनवाई लिवरपूल क्राउन कोर्ट में चल रही है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 65 वर्षीय जॉर्ज गॉर्डन पर अपनी दोस्त डेलिया मैकइनर्नी की अप्रैल 2023 में हत्या करने का आरोप है। डेलिया अपने पालतू जानवरों (गिनी पिग्स) के साथ पुर्तगाल जाकर एक नई शुरुआत करने की तैयारी में थीं, लेकिन जाने से ठीक पहले उनकी हत्या कर दी गई।
गिरफ्तारी के बाद गॉर्डन अपने बयानों को बार-बार बदलता रहा। पहले उसने दावा किया कि डेलिया ने अधिक दवाएं खा ली थीं, इसलिए उसने उनका दर्द खत्म करने के लिए हथौड़े से हमला किया। बाद में उसने इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताने की कोशिश की।
जांच में खुलासा हुआ कि वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी ने इंटरनेट के जरिए एक डीप चेस्ट फ्रीजर खरीदा और शव को उसमें छिपा दिया। इसके बाद वह कई वर्षों तक मृतका की पहचान का गलत इस्तेमाल करता रहा।
गॉर्डन मृतका के फोन से उसके रिश्तेदारों और परिचितों को झूठे संदेश भेजता था ताकि किसी को शक न हो। इस दौरान उसने डेलिया के खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर की, उनके नाम पर कई क्रेडिट कार्ड हासिल किए और लोन भी मंजूर करवाए। लंबे समय तक महिला के सरकारी भत्तों और बैंक लेन-देन से जुड़ी गड़बड़ियों पर जब संदेह हुआ, तब जाकर यह पूरा मामला खुला।
मर्सीसाइड के सेंट हेलेंस स्थित आवास पर जब पुलिस ने दबिश दी, तो गॉर्डन ने हिरासत में आते ही सारा सच उगल दिया। पुलिस ने जब फ्रीजर खोला तो उसमें डेलिया का शव बरामद हुआ। शव के पास ही पांच गिनी पिग्स के अवशेष भी मिले, जिनकी जांच में यह बात सामने आई कि उन्हें पानी में डुबोकर मारा गया था। पुलिस और अभियोजन पक्ष अब इस मामले में वित्तीय धोखाधड़ी और हत्या के आरोपों के तहत कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं।
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