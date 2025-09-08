Pakistan Census: पाकिस्तान में मस्जिदों की संख्या स्कूलों से दोगुनी, अस्पताल और विश्वविद्यालय बेहद कम

एजेंसी, नई दिल्ली। पाकिस्तान की पहली आर्थिक जनगणना ने कई हैरान करने वाले तथ्य सामने रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में स्कूलों (2.69 लाख) और अस्पतालों (1.19 लाख) से ज्यादा मस्जिदें (6 लाख से अधिक) और मदरसे (36,000) हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर

आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में केवल 11,568 कॉलेज और 214 विश्वविद्यालय हैं। वहीं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहद कमज़ोर हैं, औसतन हर 2,083 लोगों पर सिर्फ एक अस्पताल है।

रोजगार और व्यवसाय

कुल 71.43 लाख व्यवसायों में करीब 2.53 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 2.5 लाख व्यवसाय ही औपचारिक रूप से पंजीकृत हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था की अविकसित स्थिति झलकती है। अधिकतर संस्थान सूक्ष्म और लघु स्तर पर हैं, जहां 95 प्रतिशत प्रतिष्ठान दस से कम लोगों को रोजगार देते हैं। सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक 58 प्रतिशत कार्यबल जुड़ा हुआ है, जबकि उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।