नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने दिया इस्तीफा, आक्रोश की आग के बाद लिया फैसला

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 02:25:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 02:26:46 PM (IST)
    एजेंसी, नई दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। पूरे देश में उठे हिंसा के दूसरे दिन पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि प्रदर्शनकारी नेपाल संसद में घुस चुके है और आगजनी कर रहे है। प्रदर्शनकारियों के दबाव में नेपाल के तीन मंत्रियों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। वहीं पीएम केपी शर्मा ओली ने आज शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उससे पहले ही उनके इस्तीफे देने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने के विरोध में उतरे युवाओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है।

    नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद कुछ आंदोलनकारियों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है जिसमें वह इस बात की खुशी जता रहे है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने कहा- हमें इस बात की बहुत खुशी है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपना पद त्याग दिया है।

