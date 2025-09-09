Nepal Protest के पीछे कौन? 36 साल के युवा की एक आवाज पर सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, खतरे में ओली सरकार

एजेंसी, नईदिल्ली: नेपाल इन दिनों बड़े संकट (Nepal Protests 2025) से गुजर रहा है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ लाखों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं सुदन गुरुंग (Sudan Gurung), जिन्होंने ‘हामी नेपाल’ (Hami Nepal) संगठन के माध्यम से युवाओं को एकजुट किया। आंदोलन के दौरान अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक घायल हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार पर दबाव बढ़ गया और मंत्रिमंडल से अब तक तीन मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं।

सुदन गुरुंग बने जनआंदोलन का चेहरा नेपाल में पहले से ही भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और कुप्रशासन को लेकर गुस्सा उबाल कर रहा था। लेकिन सरकार की ओर से सोशल मीडिया बैन लगाने के फैसले ने युवाओं को भड़का दिया। सुदन गुरुंग जो कभी इवेंट मैनेजमेंट में काम करते थे, 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद सामाजिक कार्यों से जुड़े और ‘हामी नेपाल’ संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने युवाओं को आवाज दी और उन्हें एक मंच पर जोड़ा।