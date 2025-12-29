उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण... किम जोंग की मौजूदगी में दागीं क्रूज मिसाइलें, बोले- 'जंग के लिए तैयार रहें'

डिजिटल डेस्क। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। प्योंगयांग द्वारा हाल ही में किए गए दो रणनीतिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के परीक्षण ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नींद उड़ा दी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने स्वयं इस परीक्षण की निगरानी की और इसे अपनी रक्षा तैयारियों का अहम हिस्सा बताया।

दो घंटे तक हवा में मंडराती रहीं मिसाइलें कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार सुबह येलो सी (पीला सागर) में यह परीक्षण किया गया। दावा किया गया है कि ये मिसाइलें अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने से पहले लगभग दो घंटे तक आसमान में मंडराती रहीं और जटिल रास्तों से होकर गुजरीं। KCNA द्वारा जारी वीडियो में मिसाइल के लॉन्च से लेकर सटीक वार करने तक के दृश्यों को दिखाया गया है, जिस पर किम जोंग उन ने गहरा संतोष व्यक्त किया है।