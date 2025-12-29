उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण... किम जोंग की मौजूदगी में दागीं क्रूज मिसाइलें, बोले- 'जंग के लिए तैयार रहें'

डिजिटल डेस्क। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। प्योंगयांग द्वारा हाल ही में किए गए दो रणनीतिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के परीक्षण ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नींद उड़ा दी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने स्वयं इस परीक्षण की निगरानी की और इसे अपनी रक्षा तैयारियों का अहम हिस्सा बताया।
कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार सुबह येलो सी (पीला सागर) में यह परीक्षण किया गया। दावा किया गया है कि ये मिसाइलें अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने से पहले लगभग दो घंटे तक आसमान में मंडराती रहीं और जटिल रास्तों से होकर गुजरीं। KCNA द्वारा जारी वीडियो में मिसाइल के लॉन्च से लेकर सटीक वार करने तक के दृश्यों को दिखाया गया है, जिस पर किम जोंग उन ने गहरा संतोष व्यक्त किया है।
दक्षिण कोरिया के 'जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ' ने पुष्टि की है कि रविवार सुबह लगभग 8 बजे प्योंगयांग के पास स्थित सुनान इलाके से कई मिसाइलें दागी गईं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण कोरिया ने कहा कि वह अमेरिका के साथ मिलकर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वे उत्तर कोरिया के हर उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सैन्य रूप से पूरी तरह मुस्तैद हैं।
मिसाइल परीक्षणों के साथ ही उत्तर कोरिया ने एक और बड़ा खुलासा किया है। वह अब परमाणु संपन्न सबमरीन (Nuclear Submarine) बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किम जोंग उन ने हाल ही में सबमरीन निर्माण केंद्र का दौरा किया और अपनी नौसैनिक शक्ति को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता को केवल जमीन तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि समुद्र के रास्ते भी वह अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देने की तैयारी में है।
उत्तर कोरिया का कहना है कि ये परीक्षण केवल अपनी संप्रभुता और रक्षा के लिए किए जा रहे हैं। हालांकि, दक्षिण कोरिया और अमेरिका इसे क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। बार-बार होते ये परीक्षण और परमाणु हथियारों की होड़ संकेत दे रही है कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की संभावनाएं फिलहाल बेहद कम हैं।
