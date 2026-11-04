ओहायो में बड़ा उलटफेर, एमी एक्टन बनीं पहली महिला गवर्नर, ट्रंप के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी की हार

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राज्य ओहायो के गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी डॉ. एमी एक्टन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कड़े मुकाबले में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थित रिपब्लिकन उम्मीदवार व भारतीय-अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी को पराजित किया। इस जीत के साथ 60 वर्षीय डॉ. एक्टन ओहायो की कमान संभालने वाली पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। साथ ही, पिछले दो दशकों में यह पहला मौका है जब इस पद पर किसी डेमोक्रेटिक नेता ने जीत दर्ज की है।

साधारण पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य सेवाओं को बनाया मुख्य एजेंडा पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉ. एक्टन ने अपने अभियान को मुख्य रूप से सुलभ व किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित रखा। उन्होंने आम और कामकाजी वर्ग के मतदाताओं से सीधा संवाद साधा और अपने जीवन के संघर्षों को साझा किया। प्रचार के दौरान उन्होंने बताया कि बचपन में बेघर होने के कारण उन्हें भीषण ठंड के दिन टेंट में काटने पड़े थे। यह भावनात्मक जुड़ाव उन मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रहा, जो पिछले कुछ वर्षों से रिपब्लिकन पार्टी की ओर झुक गए थे।