29 April 2020 : 29 April 2020 29 अप्रैल को एक Asteroid एस्‍टेरायड के पृथ्‍वी से टकराने की खबरें इन दिनों खूब देखी, सुनी, पढ़ी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इस आशय के वीडियो, मैसेज वायरल हो रहे हैं कि 29 अप्रैल को Asteroid एस्‍टेरायड पृथ्‍वी से टकराएगा और तबाही मचाएगा। पिछले दिनों हम विस्‍तार से इसके बारे में बता चुके हैं। (लिंक नीचे देखें) अब इस पर नासा का नया अपडेट आया है। नासा ने कहा है कि विशाल एस्‍टेरायड के धरती के निकट होकर गुजरने का समय आ रहा है। यह अप्रैल के अंत में होगा। अपडेट यह है कि यह Potentially Hazardous यानी संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। हालांकि घबराने की अभी भी जरूरत नहीं है। यदि यह टक्‍कर होती भी है तो भी इंसान तो सुरक्षित ही रहेंगे।

बीती 4 मार्च को नासा ने यह आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि 29 अप्रैल को स्‍थानीय समय सुबह 5 बजकर 56 मिनट पर यह Asteroid एस्‍टेरायड पृथ्‍वी के पास से गुज़रेगा। यह भी कहा गया कि 1998 OR2 नाम का यह एस्‍टेरायड संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है क्‍योंकि यह अपने आप में बहुत विशाल है। ऐसा एस्‍टेरायड पहले कभी नहीं देखा गया और शायद यह पृथ्‍वी के पास से गुज़रने वाला सबसे बड़ा Asteroid एस्‍टेरायड है।

एक मील चौड़ा, 4 किमी विशाल

यह एस्‍टेरायड आकार में बहुत बड़ा है। इसका आकार कम से कम एक मील चौड़ा या 1.8 किमी है और पृथ्‍वी के आकाश की गणना पर आधारित 4.1 किमी जितना विशाल है। नासा एस्‍टेरायड वॉच ने दोहराया कि हालांकि यह एस्‍टेरायड पृथ्वी पर एक संभावित खतरनाक प्रभाव पैदा कर सकता है, बावजूद बहुत संभावना है कि इसका पृथ्वी पर या पृथ्वी पर कोई सीधा प्रभाव पड़ेगा।

अभी भी है धरती से बहुत दूर

1998 OR2 नाम का यह एस्‍टेरायड अभी भी पृथ्वी से बहुत दूर है। जब 29 अप्रैल आएगा तब यह सुरक्षित दूरी के साथ पृथ्‍वी के पास से गुजर जाएगा। NASA के अनुसार जिस दूरी से यह गुजरेगा वह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी से 16 गुना से अधिक है। इसलिए कोई संभावना नहीं होगी कि यह हमारे साथ टकराएगा।

दिलाया सुरक्षा का भरोसा

NASA नासा ने इसे एक खतरनाक संभावना करार दिए जाने के बावजूद यह भरोसा दिलाया है कि पृथ्‍वी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। इससे पहले भी अतीत में ऐसे ढेरों एस्‍टेरॉयड पृथ्‍वी के पास से गुज़रे हैं। यह 1998 OR2 Asteroid एस्‍टेरॉयड भी उनमें से ही एक है। अभी तक जितने भी एस्‍टेरॉयड पृथ्‍वी के पास से गुज़रे हैं, उनकी टक्‍कर का कोई चांस नहीं था।

200 साल पहले खोजा गया था

EarthSky ने बताया कि 1998 OR2 के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह क्षुद्रग्रह 200 साल पहले ही खोजा गया था। एक बार जब यह पृथ्‍वी के पास से गुज़रेगा तो प्यूर्टो रिको में अरेसिबो वेधशाला के खगोलविद इस अवसर का उपयोग अंतरिक्ष शोध के लिए और इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए करेंगे। यदि आप शोधकर्ताओं के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप अपने टेलीस्कोप का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं और इसे अपने घर से देख सकते हैं।

खगोल विज्ञान के शौकीन ऐसे देख सकते हैं यह घटना

अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि 1998 OR2 Asteroid के पृथ्वी के पास से गुजरने के बाद किसी भी तरह की क्षति की संभावना नहीं है, तब आप आकाश में इस घटना को ट्रैक करके इसका आनंद ले सकते हैं। चूंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए इसे बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के देखना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके पास घर पर कोई अच्‍छी खासी दूरबीन है, तो निश्चित रूप से यह काम आएगी। लेकिन अगर आपके पास दूरबीन नहीं है, तो आपको बता दें कि रोम में वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट 28 अप्रैल को दोपहर 2 बजे EDT (1800 GMT) पर एस्‍टेराॅयड Asteroid (क्षुद्रग्रह) के संबंध में तमाम अपडेट के डिस्‍प्‍ले का आयोजन करेगा।

