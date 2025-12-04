पाकिस्तान में 1,817 में से सिर्फ 37 मंदिर और गुरुद्वारे ही चालू, सामने आई रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क। पड़ोसी देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार अत्याचार और उनकी घटती आबादी के बीच, सरकारी उदासीनता को उजागर करने वाली एक गंभीर रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में मौजूद 1,817 हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में से केवल 37 ही चालू हैं।

सदियों पुराने पूजा स्थलों की बदतर होती स्थिति अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए ये आंकड़े एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाते हैं। खराब सरकारी रखरखाव और हिंदू तथा सिख समुदायों की निरंतर घटती आबादी के कारण, सदियों पुराने इन पूजा स्थलों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है।