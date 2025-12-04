मेरी खबरें
    डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार पर पुतिन का भारत का खुला समर्थन, बोले- पीएम मोदी किसी के दबाव में नहीं आने वाले

    Vladimir Putin: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत पहुंचने वाले हैं। उनके इस दौरे पर दुनियाभर की निगाहें हैं। इस बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 03:43:37 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 03:43:37 PM (IST)
    डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार पर पुतिन का भारत का खुला समर्थन

    HighLights

    1. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत संग मजबूत व्यापारिक रिश्तों पर मुहर लगाई
    2. भारत दौरे से ठीक पहले पुतिन ने पीएम मोदी पर पूरा भरोसा जताया
    3. पीएम मोदी किसी के दबाव में आने वाले नहीं- पुतिन

    डिजिटल डेस्क। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत पहुंचने वाले हैं। उनके इस दौरे पर दुनियाभर की निगाहें हैं। इस बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं हैं।

    उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच 90 प्रतिशत से ज्यादा द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें "दबाव में न आने वाला" नेता बताया।


    पुतिन की यह टिप्पणी उनकी भारत यात्रा से ठीक पहले इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में आई, जहां उन्होंने अमेरिका द्वारा टैरिफ के माध्यम से भारत पर दबाव डालने के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया ने भारत के दृढ़ रुख को देखा है और देश को अपने नेतृत्व पर गर्व हो सकता है। यह बयान भारत-रूस संबंधों की मजबूती को दर्शाता है।

    यह भी पढ़ें- Putin In India: पुतिन के भारत दौरे से पहले ट्रंप ने किया बड़ा दावा, दुनिया में फिर एक बार जगी उम्मीद

    भारत-रूस के बीच 90% से अधिक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पूरे- पुतिन

    पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और रूस के बीच 90% से अधिक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। यह डेटा दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी और सहयोग की उच्च सफलता दर को उजागर करता है।

    द्विपक्षीय संबंधों पर पुतिन ने जताई खुशी

    भारत के दो दिवसीय दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना "दोस्त" बताते हुए उनसे मिलने पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत में अपनी अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। पुतिन ने जोर दिया कि भारत-रूस सहयोग का व्यापक दायरा है, जिस पर शिखर सम्मेलन के दौरान विशेष चर्चा की जाएगी। यह आगामी बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

