डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार पर पुतिन का भारत का खुला समर्थन, बोले- पीएम मोदी किसी के दबाव में नहीं आने वाले

डिजिटल डेस्क। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत पहुंचने वाले हैं। उनके इस दौरे पर दुनियाभर की निगाहें हैं। इस बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच 90 प्रतिशत से ज्यादा द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें "दबाव में न आने वाला" नेता बताया।