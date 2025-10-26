अफगानिस्तान से बुर्के में छिपकर भागा था ओसामा, पूर्व CIA अधिकारी का सनसनीखेज दावा

डिजिटल डेस्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले कुख्यात आतंकी संगठन अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को लेकर सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका दावा है कि अमेरिकी सेना ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की, तो लादेन महिला का वेश धारण कर बुर्के में चेहरा छिपाकर भाग निकला था।

सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका ओसामा, अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों से बुर्के में छिपकर निकल गया था।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर का अनुवादक वास्तव में अल-कायदा का ही सदस्य था। उसी ने अमेरिकी सेना में सेंध लगाई और बिन लादेन को फरार होने में मदद की।

तोरा बोरा से इस तरह निकला लादेन

जॉन किरियाको ने बताया कि कई बार अमेरिकी सेना को लगा कि ओसामा अब उनके हाथ लगने ही वाला है। अक्टूबर 2001 में हमें पूरा यकीन था कि हमने ओसामा और अल-कायदा के टॉप नेतृत्व को तोरा बोरा की पहाड़ियों में घेर लिया है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारे ही बीच मौजूद अनुवादक अल-कायदा का ऑपरेटिव है।

किरियाको के अनुसार, जब अमेरिकी सेना ने ओसामा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो अनुवादक ने जनरल फ्रैंक्स को राजी कर लिया कि उन्हें सुबह तक का समय दिया जाए ताकि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित बाहर निकल सकें। इसी बहाने रात के अंधेरे में ओसामा ने महिला का भेष धारण किया और एक पिकअप ट्रक के पीछे बैठकर पाकिस्तान भाग गया।