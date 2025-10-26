मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अफगानिस्तान से बुर्के में छिपकर भागा था ओसामा, पूर्व CIA अधिकारी का सनसनीखेज दावा

    अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले कुख्यात आतंकी संगठन अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को लेकर सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 01:07:46 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 01:07:46 AM (IST)
    अफगानिस्तान से बुर्के में छिपकर भागा था ओसामा, पूर्व CIA अधिकारी का सनसनीखेज दावा
    अफगानिस्तान से बुर्के में छिपकर भागा था ओसामा

    HighLights

    1. ओसामा बिन लादेन को लेकर सीआईए के पूर्व अधिकारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया
    2. अमेरिकी सेना ने जब उसे पकड़ने की तो वह महिला का वेश धारण कर बुर्के में छिपाकर भागा
    3. ओसामा, अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों से बुर्के में छिपकर निकल गया था

    डिजिटल डेस्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले कुख्यात आतंकी संगठन अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को लेकर सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका दावा है कि अमेरिकी सेना ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की, तो लादेन महिला का वेश धारण कर बुर्के में चेहरा छिपाकर भाग निकला था।

    इंटरव्यू में बताया

    सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका ओसामा, अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों से बुर्के में छिपकर निकल गया था।


    उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर का अनुवादक वास्तव में अल-कायदा का ही सदस्य था। उसी ने अमेरिकी सेना में सेंध लगाई और बिन लादेन को फरार होने में मदद की।

    तोरा बोरा से इस तरह निकला लादेन

    जॉन किरियाको ने बताया कि कई बार अमेरिकी सेना को लगा कि ओसामा अब उनके हाथ लगने ही वाला है। अक्टूबर 2001 में हमें पूरा यकीन था कि हमने ओसामा और अल-कायदा के टॉप नेतृत्व को तोरा बोरा की पहाड़ियों में घेर लिया है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारे ही बीच मौजूद अनुवादक अल-कायदा का ऑपरेटिव है।

    किरियाको के अनुसार, जब अमेरिकी सेना ने ओसामा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो अनुवादक ने जनरल फ्रैंक्स को राजी कर लिया कि उन्हें सुबह तक का समय दिया जाए ताकि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित बाहर निकल सकें। इसी बहाने रात के अंधेरे में ओसामा ने महिला का भेष धारण किया और एक पिकअप ट्रक के पीछे बैठकर पाकिस्तान भाग गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.