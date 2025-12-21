Bangladesh Violence: बांग्लादेश में बेकाबू हिंसा, भीड़ ने 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया; अंतरिम सरकार को 24 घंटे की चेतावनी

डिजिटल डेस्क: बांग्लादेश में जारी हिंसा विकराल रूप लेती जा रही है। हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने एक 7 मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया। इसके साथ ही दंगाइयों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में बीएनपी के एक नेता के घर को कुछ लोगों ने कथित रूप से बाहर से बंद करके आग लगा दिया। इस हमले में एक बच्ची की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।