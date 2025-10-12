अफगान-पाक सीमा पर भड़की हिंसा... तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर किया भीषण हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। दोनों देशों के सुरक्षाबल आमने-सामने आ गए हैं। अफगान सेना ने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों के जवाब में तालिबान सीमा बलों ने पाकिस्तानी चौकियों पर भीषण हमला किया और कई चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है।

पाकिस्तान पर हमले का आरोप एएफपी के अनुसार, अफगान सेना ने कहा कि यह झड़प पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में की गई। वहीं तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहरों पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। काबुल ने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है।