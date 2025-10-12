मेरी खबरें
    अफगान-पाक सीमा पर भड़की हिंसा... तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर किया भीषण हमला

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हिंसक झड़पें हुईं। अफगान सेना ने पाकिस्तान पर हवाई हमले और अफगान हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसके जवाब में तालिबान बलों ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। यह घटना दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और गंभीर बना रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 01:37:07 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 01:37:07 AM (IST)
    HighLights

    1. पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में तालिबान का पलटवार।
    2. पाकिस्तान पर नागरिक बाजार पर बमबारी का आरोप लगाया।
    3. नई दिल्ली दौरे के बीच बढ़ा अफगान-पाक तनाव।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। दोनों देशों के सुरक्षाबल आमने-सामने आ गए हैं। अफगान सेना ने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों के जवाब में तालिबान सीमा बलों ने पाकिस्तानी चौकियों पर भीषण हमला किया और कई चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है।

    पाकिस्तान पर हमले का आरोप

    एएफपी के अनुसार, अफगान सेना ने कहा कि यह झड़प पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में की गई। वहीं तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहरों पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। काबुल ने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है।


    अफगान रक्षा मंत्रालय का बयान

    अफगान रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, “पाकिस्तान ने पक्तिका में एक नागरिक बाजार पर बमबारी की और अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया।” मंत्रालय ने इसे “उत्तेजक और हिंसक कृत्य” बताते हुए कड़ी निंदा की और कहा कि अफगानिस्तान अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम है।

    राजनयिक पृष्ठभूमि में बढ़ता तनाव

    यह घटना ऐसे समय में हुई है जब तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी हाल ही में नई दिल्ली के दौरे पर थे। इस हमले ने दोनों देशों के पहले से तनावपूर्ण रिश्तों को और गहरा कर दिया है।

