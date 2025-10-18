पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत, ACB ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब

नई दुनिया, डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को इस्लामाबाद और काबुल ने 48 घंटे का सीजफायर बढ़ाने पर सहमति जताई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई।

पक्तिका प्रांत के जिलों को बनाया गया निशाना पाकिस्तानी विमानों ने पक्तिका प्रांत के उरगुन और बरमल जिलों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी हताहत हुए। बताया जा रहा है कि यह हमला सीमा पार झड़पों के बाद हुआ, जब दोनों देशों ने 48 घंटे के युद्धविराम समझौते पर सहमति जताई थी।