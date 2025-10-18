मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत, ACB ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को इस्लामाबाद और काबुल ने 48 घंटे का सीजफायर बढ़ाने पर सहमति जताई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 08:21:18 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 08:30:02 AM (IST)
    पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत, ACB ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब
    पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में तीन अफगान क्रिकेटर मारे गए

    HighLights

    1. पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में तीन अफगान क्रिकेटर मारे गए
    2. ACB अब प्रस्तावित त्रिकोणीय टी20 सीरीज में हिस्सा नहीं लेगा

    नई दुनिया, डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को इस्लामाबाद और काबुल ने 48 घंटे का सीजफायर बढ़ाने पर सहमति जताई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई।

    पक्तिका प्रांत के जिलों को बनाया गया निशाना

    पाकिस्तानी विमानों ने पक्तिका प्रांत के उरगुन और बरमल जिलों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी हताहत हुए। बताया जा रहा है कि यह हमला सीमा पार झड़पों के बाद हुआ, जब दोनों देशों ने 48 घंटे के युद्धविराम समझौते पर सहमति जताई थी।


    अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक

    अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपने तीन खिलाड़ियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया यह हमला “कायरतापूर्ण और निर्दयी कार्रवाई” है। एसीबी ने ऐलान किया कि वह पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ नवंबर के अंत में होने वाली त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से नाम वापस ले रहा है।

    दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे क्रिकेटर

    एसीबी ने बताया कि तीनों क्रिकेटर कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना में एक दोस्ताना मैच खेलने के लिए गए थे। मैच के बाद जब वे उरगुन लौटे और एक स्थानीय सभा में शामिल हुए, तभी पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में उन्हें निशाना बनाया गया। इस हमले में न सिर्फ ये खिलाड़ी बल्कि पांच अन्य नागरिक भी मारे गए और सात लोग घायल हुए।

    बड़ी क्षति बताया बोर्ड ने

    एसीबी ने बयान में कहा, "यह अफगानिस्तान के खेल समुदाय और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। इन खिलाड़ियों की शहादत ने पूरे देश को दुखी कर दिया है। क्रिकेट न केवल खेल बल्कि अफगानिस्तान की उम्मीद और जुनून का प्रतीक है, और इस तरह के हमले देश की खेल संस्कृति को गहरी चोट पहुँचाते हैं।"

    त्रिकोणीय सीरीज से इनकार

    इस घटना के बाद एसीबी ने ऐलान किया कि वह पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ प्रस्तावित त्रिकोणीय टी20 सीरीज में हिस्सा नहीं लेगा। एसीबी ने कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ खेलना असंभव है।

    हमले से टूटा सीजफायर समझौता

    इससे पहले शुक्रवार को ही टोलो न्यूज ने रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत के दक्षिण-पूर्वी इलाके में कई हवाई हमले किए। यह कदम हाल ही में हुए युद्धविराम समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच बीते दिनों सीमा पर भीषण झड़पें हुई थीं, जिसके बाद 48 घंटे का सीजफायर तय हुआ था। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें- कौन है पाकिस्तान का जानी दुश्मन नूर वली महसूद? जिसे मारने के लिए पाक कर रहा बार-बार एयरस्ट्राइक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.