कौन है पाकिस्तान का जानी दुश्मन नूर वली महसूद? जिसे मारने के लिए पाक कर रहा बार-बार एयरस्ट्राइक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम के बावजूद तनाव थमा नहीं है। दोनों ओर से छिटपुट झड़पों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस पूरे विवाद के बीच एक नाम बार-बार उभर रहा है - नूर वली महसूद, जिसे पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बताता है।

हाल ही में हुए हवाई हमलों के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर पाकिस्तान का यह जानी दुश्मन है कौन और क्यों इसे खत्म करना इतना जरूरी माना जा रहा है? पाकिस्तान का एयरस्ट्राइक अभियान और नूर वली महसूद पाकिस्तान ने अफगान सीमा के पास कई बार एयरस्ट्राइक की हैं। पिछले हफ्ते काबुल में हुए हवाई हमले में एक कार को निशाना बनाया गया, जिसमें माना गया कि नूर वली महसूद सवार था। हालांकि चरमपंथी सूत्रों के अनुसार, वह इस हमले से बच निकला। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

वहीं अफगानिस्तान की सत्ता संभाल रहे तालिबान ने पाकिस्तानी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वे टीटीपी (TTP) के किसी भी आतंकी को पनाह नहीं दे रहे। उल्टे तालिबान ने पाकिस्तान पर इस्लामिक स्टेट (IS) के लड़ाकों को शरण देने का आरोप लगाया है। कौन है नूर वली महसूद? नूर वली महसूद का जन्म 26 जून 1978 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ था। वह मेहसूद कबीले के मेचीखेल उप-कबीले से जुड़ा है। उसने अपनी शुरुआती शिक्षा मदरसा सिद्दीकिया उस्पास से प्राप्त की। एक आम नागरिक से उग्रवादी बने नूर वली ने बाद में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) में अहम भूमिका निभाई। साल 2018 में, TTP के पूर्व प्रमुख फजलुल्लाह की मौत के बाद नूर वली महसूद को संगठन का नया सरगना बना दिया गया।