Pakistan Blast: इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर आत्मघाती हमला, 12 की मौत और 21 घायल

डिजिटल डेस्क: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद मंगलवार सुबह एक भयावह विस्फोट (Pakistan Blast) से दहल उठी। इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह विस्फोट अदालत के मुख्य द्वार के पास खड़ी एक कार में हुआ। धमाके के समय वहां बड़ी संख्या में वकील, याचिकाकर्ता और आम नागरिक मौजूद थे।

जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह एक आत्मघाती हमला था। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास की कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं और अफरा-तफरी मच गई। विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने इलाके को घेर लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।