Pakistan Blast: इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर आत्मघाती हमला, 12 की मौत और 21 घायल

डिजिटल डेस्क: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद मंगलवार सुबह एक भयावह विस्फोट (Pakistan Blast) से दहल उठी। इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह विस्फोट अदालत के मुख्य द्वार के पास खड़ी एक कार में हुआ। धमाके के समय वहां बड़ी संख्या में वकील, याचिकाकर्ता और आम नागरिक मौजूद थे।
जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह एक आत्मघाती हमला था। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास की कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं और अफरा-तफरी मच गई। विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने इलाके को घेर लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
धमाके के बाद कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली कराया गया। पुलिस ने सभी न्यायिक कार्यवाहियों को रोक दिया और लोगों को पीछे के दरवाजों से सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों में अधिकांश वकील और याचिकाकर्ता शामिल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
A normal day in pakistan, the capital of te®rorism
Bomb Blast in Islamabad pic.twitter.com/T2E0hRu6Ly
— Shree Boston Brahmin Nigam (@_amanigam) November 11, 2025
घटना की सूचना मिलते ही इस्लामाबाद के DIG, चीफ कमिश्नर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच एजेंसियां साक्ष्य जुटाने और विस्फोट के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी हैं। वहीं, इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आपात स्थिति (Emergency) घोषित कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बुलाया है।
पुलिस का कहना है कि हमलावर की पहचान की जा रही है और प्रारंभिक जांच से यह आतंकी हमला प्रतीत होता है। फिलहाल, आसपास के सभी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
