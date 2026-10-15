पाकिस्तान में स्कूल की छत गिरने से 29 की मौत, मरने वालों में 13 साल से कम उम्र के 28 बच्चे शामिल

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान के पेशावर में एक निजी स्कूल की छत ढहने से 28 बच्चों और एक शिक्षिका समेत 29 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 40 से अधिक घायल हैं। पाकिस्तान के पेशावर स्थित दीर कॉलोनी में गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक निजी स्कूल की छत ढह जाने से 29 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 28 मासूम बच्चे और एक महिला शिक्षिका शामिल हैं। जान गंवाने वाले सभी बच्चों की उम्र 13 साल या उससे कम थी। इस भयानक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।

40 से ज्यादा घायल, अस्पतालों में इमरजेंसी छत गिरने की इस घटना में 40 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। घायलों की जान बचाने के लिए ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती की गई है।