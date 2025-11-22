'युद्ध में भारत जीत जाएगा', पूर्व CIA अधिकारी के बयान से चिढ़ा पाकिस्तान; ऑनलाइन दे रहे जान से मारने की धमकी

डिजिटल डेस्क: अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी के खुलासों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की जनता और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने पत्र भेजकर माफी मांगने के लिए कहा है। हालांकि पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाकू की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

जॉन किरियाकू ने बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान उनसे जबरन माफी मांगवाने की कोशिश की थी। PTI की ओर से जारी पत्र का किरियाकू ने जवाब दिया था, जिसकी भाषा बेहद तंज भरी थी। जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

इंटरव्यू में कही थी ये बात दरअसल, जॉन किरियाकू ने अक्टूबर में ANI को दिए अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को लेकर कई खुलासे किए थे। इसी इंटरव्यू में किरियाकू ने कहा था कि अगर भारत-पाकिस्तान के बीच पारंपरिक युद्ध होने पर पाकिस्तान हार जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होगा। पाकिस्तानियों ने जान से मारने की दी धमकियां किरियाकू के इसी बयान के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी आवाम की ओर से उन्हें ऑनलाइन गालियां दी गई। इतना ही नहीं उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली। इन घटनाओं को लेकर किरियाकू का कहना है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भारत की आबादी पाकिस्तान से पांच गुना ज्यादा है, इसलिए पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद उन्हें अनगिनत धमकियां मिली।