मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    G-20 Summit 2025: मेलोनी संग हंसी-मजाक, लूला से गले मिले, वैश्विक नेताओं से मुलाकातों में छाए पीएम मोदी

    G-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को इतालवी प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी से मुलाकात की। जोहानिसबर्ग में समिट के उद्घाटन सत्र से पहले दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर गर्मजोशी से अभिवादन किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 05:45:52 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 05:48:40 AM (IST)
    G-20 Summit 2025: मेलोनी संग हंसी-मजाक, लूला से गले मिले, वैश्विक नेताओं से मुलाकातों में छाए पीएम मोदी
    वैश्विक नेताओं से मुलाकातों में छाए पीएम मोदी

    HighLights

    1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को इटली प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी से मुलाकात की
    2. उद्घाटन सत्र से पहले दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर गर्मजोशी से अभिवादन किया

    डिजिटल डेस्क। G-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को इतालवी प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी से मुलाकात की। जोहानिसबर्ग में समिट के उद्घाटन सत्र से पहले दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर गर्मजोशी से अभिवादन किया।

    सोशल मीडिया पर वीडियो

    इंटरनेट मीडिया पर सामने आए वीडियो में मोदी और मेलोनी को हल्की-फुल्की बातचीत और हंसी-मजाक करते देखा जा रहा है। दोनों की पिछली मुलाकात जून में कनाडा में हुए जी-7 सम्मेलन के दौरान हुई थी।

    naidunia_image

    समिट के दौरान पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की और कहा कि इन चर्चाओं ने वैश्विक विकास और समृद्धि के लिए साझा संकल्प को और मजबूत किया है।

    इन लोगों से मिलें पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के पीएम कीएर स्टार्मर, मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से भी मुलाकात की।

    प्रेट्र के मुताबिक, लूला से बातचीत के बाद मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील अपने लोगों के हित में व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी साफ दिखाई दी और उन्होंने गले लगकर अभिवादन किया।


    भारत-ब्रिटेन साझेदारी में नई ऊर्जा

    स्टार्मर से मुलाकात को शानदार बताते हुए पीएम ने कहा कि इस वर्ष भारत-ब्रिटेन साझेदारी में नई ऊर्जा आई है और इसे आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत किया जाएगा। एक अन्य पोस्ट में मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई और भारत-फ्रांस संबंध वैश्विक भलाई के लिए एक मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरस के साथ भी उनकी उपयोगी चर्चा हुई।

    इसे भी पढ़ें- 'युद्ध में भारत जीत जाएगा', पूर्व CIA अधिकारी के बयान से चिढ़ा पाकिस्तान; ऑनलाइन दे रहे जान से मारने की धमकी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.