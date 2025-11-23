G-20 Summit 2025: मेलोनी संग हंसी-मजाक, लूला से गले मिले, वैश्विक नेताओं से मुलाकातों में छाए पीएम मोदी

डिजिटल डेस्क। G-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को इतालवी प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी से मुलाकात की। जोहानिसबर्ग में समिट के उद्घाटन सत्र से पहले दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर गर्मजोशी से अभिवादन किया।

सोशल मीडिया पर वीडियो

इंटरनेट मीडिया पर सामने आए वीडियो में मोदी और मेलोनी को हल्की-फुल्की बातचीत और हंसी-मजाक करते देखा जा रहा है। दोनों की पिछली मुलाकात जून में कनाडा में हुए जी-7 सम्मेलन के दौरान हुई थी।

समिट के दौरान पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की और कहा कि इन चर्चाओं ने वैश्विक विकास और समृद्धि के लिए साझा संकल्प को और मजबूत किया है।

इन लोगों से मिलें पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के पीएम कीएर स्टार्मर, मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से भी मुलाकात की।

प्रेट्र के मुताबिक, लूला से बातचीत के बाद मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील अपने लोगों के हित में व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी साफ दिखाई दी और उन्होंने गले लगकर अभिवादन किया।