Nepal Protest: Rapper से बने राजनेता... जानें कौन है Balen Shah? बन सकते हैं नेपाल के अगले पीएम

एजेंसी, नई दिल्ली। नेपाल इन दिनों Gen-Z आंदोलन (Nepal Protests 2025) की गूंज से हिल रहा है। आंदोलन की तेज़ लहर ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच, प्रदर्शनकारी जिस नाम को बार-बार उठा रहे हैं, वह है – बालेन शाह (Balen Shah)। सोशल मीडिया और सड़कों पर नारेबाजी में उनका नाम सबसे आगे है। कल रात लिखे गए उनके फेसबुक पोस्ट के बाद यह और साफ हो गया कि यह आंदोलन बालेन शाह के इर्द-गिर्द केंद्रित होता जा रहा है।
बालेन शाह, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से बालेन कहते हैं, केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक रैपर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं। युवाओं में उनकी गहरी पकड़ है, और वर्तमान में वह काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर के पद पर हैं।
उनका जन्म 1990 में काठमांडू में हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने भारत का रुख किया और कर्नाटक के बेलगावी स्थित विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले बालेन नेपाल के अंडरग्राउंड हिप-हॉप सीन का जाना-माना चेहरा थे। उनकी रैप लाइनें भ्रष्टाचार, असमानता और सामाजिक मुद्दों पर चोट करती थीं, जिससे युवाओं में उनका खासा प्रभाव बढ़ा।
2022 के काठमांडू मेयर चुनाव में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया। नतीजों ने सबको चौंका दिया—बालेन ने दिग्गजों को मात देते हुए 61,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की और इतिहास रच दिया।
बालेन शाह की शादी सबीना काफले से हुई है। वह सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहते हैं और सीधे जनता से संवाद करना उनकी खासियत है। Gen-Z आंदोलन के दौरान उन्होंने खुलकर युवाओं का समर्थन किया। हालांकि, 35 वर्ष की उम्र होने के कारण वह खुद इसमें शामिल नहीं हो सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि यह आंदोलन युवाओं की स्वतःस्फूर्त ऊर्जा है और राजनीतिक दलों को इसे अपने हित साधने का जरिया नहीं बनाना चाहिए।
भारत से उनका गहरा संबंध है। इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा उन्होंने कर्नाटक में ली, जो उनकी अकादमिक यात्रा का अहम हिस्सा रहा।
यह भी पढ़ें- Nepal Protests: क्यों हो रहा आंदोलन, कौन होगा नया PM, भारत पर कितना असर? जानें सबकुछ
जब सरकार को प्रदर्शनकारियों के दबाव में सोशल मीडिया से लगाया गया प्रतिबंध हटाना पड़ा, तो ऑनलाइन दुनिया में भी गुस्सा और जोश उभर आया। इसी दौरान बालेन शाह का नाम ट्रेंड करने लगा और कई युवाओं ने उन्हें देश की बागडोर संभालने की अपील की।
अब, केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद चर्चा तेज़ है कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सबसे आगे जिस नाम की गूंज है, वह कोई और नहीं बल्कि बालेन शाह हैं।