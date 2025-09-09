Nepal Protest: Rapper से बने राजनेता... जानें कौन है Balen Shah? बन सकते हैं नेपाल के अगले पीएम

एजेंसी, नई दिल्ली। नेपाल इन दिनों Gen-Z आंदोलन (Nepal Protests 2025) की गूंज से हिल रहा है। आंदोलन की तेज़ लहर ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच, प्रदर्शनकारी जिस नाम को बार-बार उठा रहे हैं, वह है – बालेन शाह (Balen Shah)। सोशल मीडिया और सड़कों पर नारेबाजी में उनका नाम सबसे आगे है। कल रात लिखे गए उनके फेसबुक पोस्ट के बाद यह और साफ हो गया कि यह आंदोलन बालेन शाह के इर्द-गिर्द केंद्रित होता जा रहा है।

कौन हैं बालेन शाह? बालेन शाह, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से बालेन कहते हैं, केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक रैपर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं। युवाओं में उनकी गहरी पकड़ है, और वर्तमान में वह काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर के पद पर हैं।