Nepal Protests: क्यों हो रहा आंदोलन, कौन होगा नया PM, भारत पर कितना असर? जानें सबकुछ

एजेंसी, नई दिल्ली। नेपाल इन दिनों बड़े राजनीतिक संकट (Nepal Protests 2025) से गुजर रहा है। नेपाल के PM केपी ओली ने सरकार द्वारा सोशल मीडिया बैन के खिलाफ लाखों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। इस आंदोलन की अगुवाई सुदन गुरुंग (Sudan Gurung) कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक घायल हैं। यही कारण है कि नेपाल में इतने बड़े पैमाने पर GenZ विरोध हो रहा है।

नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन? (New PM of Nepal) प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नया पीएम कौन होगा, इस पर कयास तेज हैं। सबसे चर्चित नाम बालेंद्र शाह का है। बता दें कि शाह को युवाओं और प्रदर्शनकारियों का मजबूत समर्थन मिल रहा है। अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।