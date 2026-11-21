डिजिटल डेस्क। अमेरिका के कई शहरों में इन दिनों लोग बड़ी मात्रा में पानी की बोतलें, डिब्बाबंद भोजन, चावल, प्रोपेन गैस और जनरेटर खरीद रहे हैं। इसकी वजह कोई तूफान या प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर फैली यह अफवाह है कि देशभर में अगले 90 दिनों तक बिजली और जरूरी सेवाएं ठप रह सकती हैं। खबर के अनुसार यह दावा निराधार है, फिर भी वॉलमार्ट, कॉस्टको और ट्रैक्टर सप्लाई जैसे बड़े स्टोरों में आपातकालीन सामान की बिक्री तेजी से बढ़ी है।

स्टोरों में बढ़ी मांग वॉलमार्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में प्रोपेन, बोतलबंद पानी और कैंपिंग के सामान की मांग कई गुना हो गई। कॉस्टको में चावल, डिब्बाबंद खाने और पानी की खरीद में उछाल दिखा। रक्षा विभाग के निर्देश को तोड़-मरोड़कर फैलाया गया इस घबराहट की जड़ें सितंबर के अंत में जारी अमेरिकी रक्षा विभाग के एक निर्देश से जुड़ी बताई गई हैं। यह निर्देश सैन्य तैयारियों से संबंधित था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे 90 दिन के ब्लैकआउट की चेतावनी बताकर प्रचारित किया गया। इसके बाद टिकटॉक पर ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिनमें दावा था कि 17 नवंबर से पूरे अमेरिका की बिजली व्यवस्था बंद हो जाएगी। कुछ फर्जी वीडियो में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसी घोषणा करते भी दिखाया गया।