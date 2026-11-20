डिजिटल डेस्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब पूछा गया कि 56 साल की उम्र में वे खुद को युवा नेता कैसे मानते हैं, तो उन्होंने उम्र को पैमाना मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में एक संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि जिज्ञासा बनाए रखना और सवाल पूछने से न डरना ही इंसान को युवा रखता है, भले ही सवाल अजीब या बेतुके क्यों न लगें।

'हर किसी को अपना नजरिया रखने की छूट' राहुल ने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। कोई उन्हें युवाओं का नेता कहेगा तो कोई बुजुर्गों का, और यह ठीक है, क्योंकि सबको अपना नजरिया रखने की आजादी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं माना कि कुछ सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए।