टैरिफ वॉर के बीच दिखा मोदी-पुतिन की दोस्ती का असर: रूस देगा सस्ता तेल और बढ़ाएगा S-400 मिसाइल की आपूर्ति

एजेंसी नई दिल्ली: भारत और रूस के बीच आर्थिक और सामरिक रिश्ते (Indian Russian Relations) लगातार मजबूत हो रहे हैं। खासकर तेल और हथियारों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी देखने को मिल रही है। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन (PM Modi Vladimir Putin Meeting) की SCO समिट में मुलाकात के बाद इस डील को और मजबूती मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल देने की पेशकश की है और साथ ही S-400 मिसाइल सिस्टम (S-400 Missile System) की नई आपूर्ति पर भी बातचीत जारी है।

रूस से सस्ता तेल रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने भारत को यूराल क्रूड पर अधिक छूट देने का फैसला किया है। यह छूट सितंबर और अक्टूबर में लोड होने वाले तेल पर लागू होगी। फिलहाल रूस का यूराल क्रूड ब्रेंट क्रूड से 3-4 डॉलर सस्ता है। पहले यह छूट केवल 1 से 2.5 डॉलर तक थी। अब भारत को सितंबर में तेल आयात 10-20% तक बढ़ सकता है, जिसका मतलब है कि रोजाना 1.5 से 3 लाख बैरल अतिरिक्त तेल भारत पहुंचेगा।