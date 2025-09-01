SCO Summit: पीएम नरेन्द्र मोदी और पुतिन के बीच बैठक, चीन में दो 'महाशक्तियों' के मिलन पर दुनिया की नजर

डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के बीच आज यानी 1 सितंबर, 2025 को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO Summit 2025) शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक शुरू हुई। दोनों नेता एक ही कार में बैठक स्थल तक गए, जो उनकी घनिष्ठता को दर्शाता है।

140 करोड़ भारतीय कर रहे आपका इंतजार- PM Modi चीन के तियानजिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मुझे हमेशा लगता है कि आपसे मिलना एक यादगार होता है। हमें कई विषयों पर जानकारी साझा करने का अवसर मिला है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च-स्तरीय बैठकें हुई हैं। 140 करोड़ भारतीय इस वर्ष दिसंबर में होने वाले हमारे 23वें शिखर सम्मेलन के लिए आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह हमारी विशेष साझेदारी की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है।"

पीएम मोदी ने दिया शांति का संदेश चीन के तियानजिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। हम शांति के लिए हाल के सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है।"