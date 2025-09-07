मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 01:12:33 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 01:12:33 PM (IST)
    Russia Ukraine War: रूस का कीव पर ड्रोन-मिसाइल हमला, मासूम सहित दो की मौत, दस घायल; कैबिनेट बिल्डिंग से उठा धुआं
    Russia Ukraine War: रूस ने कीव पर दागे कई ड्रोन और मिसाइलें।

    1. रूस ने कीव पर दागे ड्रोन-मिसाइल
    2. कैबिनेट भवन से उठता दिखा धुआं
    3. हमले में मासूम बच्चे सहित दो मरे

    एजेंसी, नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लगातार और भी भयावह होता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीवपर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक साल का बच्चा भी शामिल है। बच्चे का शव मलबे से निकाला गया। वहीं, इस हमले में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

    मासूम समेत दो की मौत

    समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, कीव के नगर प्रशासन प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने पुष्टि की कि मृतकों में मासूम बच्चा भी शामिल है। कीव के मेयर विटालि क्लित्श्को ने जानकारी दी कि रूस की ओर से दागे गए ड्रोन का मलबा स्वियातोशिन्स्की जिले की एक आवासीय इमारत और डार्नित्स्की जिले की एक अन्य इमारत पर गिरा, जिससे भारी नुकसान हुआ।

    हमले के बाद मची अफरा-तफरी

    हमले के बाद कीव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। शहर के कैबिनेट बिल्डिंग से धुआं उठता देखा गया। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह धुआं सीधे हमले के कारण था या किसी अन्य वजह से।

    पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने कीव सहित कई अन्य यूक्रेनी शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का मकसद यूक्रेन की प्रशासनिक और नागरिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाना है। लगातार हो रहे इन हमलों ने लोगों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है।

