मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    व्लादिमीर पुतिन की PC में रूसी पत्रकार का 'मास्टरस्ट्रोक', लाइव टीवी पर गर्लफ्रेंड से पूछा- क्या मुझसे शादी करोगी?

    Vladimir Putin: इस अप्रत्याशित पल ने वहां मौजूद सैकड़ों पत्रकारों और खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हैरान कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर ग ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 02:11:25 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 02:11:25 PM (IST)
    व्लादिमीर पुतिन की PC में रूसी पत्रकार का 'मास्टरस्ट्रोक', लाइव टीवी पर गर्लफ्रेंड से पूछा- क्या मुझसे शादी करोगी?
    पुतिन की पीसी के बीच युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज

    HighLights

    1. लाइव पीसी में पत्रकार ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज
    2. सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो
    3. प्रपोजल पर पुतिन ने भी मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं

    डिजिटल डेस्क। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर गंभीर राजनीतिक चर्चाओं और तीखी विदेश नीति के लिए जानी जाती है, लेकिन हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को एक बेहद रोमांटिक और यादगार पल देखने को मिला। यहां 23 वर्षीय रूसी पत्रकार किरिल बाजानोव ने इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म को अपनी लव स्टोरी के एक बड़े मोड़ में बदल दिया।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बाजानोव ने अचानक एक 'प्लेबोर्ड' निकाला, जिसे देखकर पहले तो लोगों को लगा कि वह कोई तीखा सवाल पूछेंगे। हालांकि, उन्होंने देश की बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन को इससे जोड़ा और सीधे कैमरे की ओर देखते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। उन्होंने कहा, "मेरी गर्लफ्रेंड यह देख रही है... क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज मुझसे शादी कर लो।"


    पुतिन और दर्शकों की प्रतिक्रिया

    इस अप्रत्याशित पल ने वहां मौजूद सैकड़ों पत्रकारों और खुद राष्ट्रपति पुतिन को हैरान कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लगभग एक घंटे बाद, कार्यक्रम की होस्ट ने 'ब्रेकिंग न्यूज' देते हुए घोषणा की कि बाजानोव की गर्लफ्रेंड ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं।

    यह भी पढ़ें- एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाक PM की बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट कराया इंतजार, तो झल्लाकर मीटिंग में जबरन घुसे शहबाज, और फिर...

    पुतिन को दिया शादी का न्योता

    खुशी के इस माहौल में बाजानोव ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति पुतिन को अपनी शादी का न्योता भी दे दिया। बाद में उन्होंने साझा किया कि वह और उनकी गर्लफ्रेंड पिछले 8 साल से साथ हैं। उन्होंने बताया कि होम लोन की भारी लागत और आर्थिक दबावों के कारण वे परिवार शुरू करने का फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बड़े मंच का इस्तेमाल अपने भविष्य की शुरुआत के लिए किया। यह घटना अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.