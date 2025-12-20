व्लादिमीर पुतिन की PC में रूसी पत्रकार का 'मास्टरस्ट्रोक', लाइव टीवी पर गर्लफ्रेंड से पूछा- क्या मुझसे शादी करोगी?

डिजिटल डेस्क। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर गंभीर राजनीतिक चर्चाओं और तीखी विदेश नीति के लिए जानी जाती है, लेकिन हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को एक बेहद रोमांटिक और यादगार पल देखने को मिला। यहां 23 वर्षीय रूसी पत्रकार किरिल बाजानोव ने इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म को अपनी लव स्टोरी के एक बड़े मोड़ में बदल दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बाजानोव ने अचानक एक 'प्लेबोर्ड' निकाला, जिसे देखकर पहले तो लोगों को लगा कि वह कोई तीखा सवाल पूछेंगे। हालांकि, उन्होंने देश की बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन को इससे जोड़ा और सीधे कैमरे की ओर देखते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। उन्होंने कहा, "मेरी गर्लफ्रेंड यह देख रही है... क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज मुझसे शादी कर लो।"
'Olga, will you marry me?' — local TV journalist proposes during the live Putin Q&A
‘Mr President, we would be so glad to see you at our wedding’
‘You can wait forever, so best not to postpone’ — Putin pic.twitter.com/0H2bwZe7RH
— RT (@RT_com) December 19, 2025
इस अप्रत्याशित पल ने वहां मौजूद सैकड़ों पत्रकारों और खुद राष्ट्रपति पुतिन को हैरान कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लगभग एक घंटे बाद, कार्यक्रम की होस्ट ने 'ब्रेकिंग न्यूज' देते हुए घोषणा की कि बाजानोव की गर्लफ्रेंड ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं।
यह भी पढ़ें- एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाक PM की बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट कराया इंतजार, तो झल्लाकर मीटिंग में जबरन घुसे शहबाज, और फिर...
खुशी के इस माहौल में बाजानोव ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति पुतिन को अपनी शादी का न्योता भी दे दिया। बाद में उन्होंने साझा किया कि वह और उनकी गर्लफ्रेंड पिछले 8 साल से साथ हैं। उन्होंने बताया कि होम लोन की भारी लागत और आर्थिक दबावों के कारण वे परिवार शुरू करने का फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बड़े मंच का इस्तेमाल अपने भविष्य की शुरुआत के लिए किया। यह घटना अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है।