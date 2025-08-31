चीन में आज शुरू होगा SCO शिखर सम्मेलन, Narendra Modi, Xi Jinping और Vladimir Putin की मुलाकात पर टिकी नजर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के तियानजिन में आज से शुरू हो रहे दो दिवसीय SCO Summit पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इस मंच पर प्रधानमंत्री Narendra Modi, चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping और रूस के राष्ट्रपति Vladimir Putin एक साथ नजर आएंगे। Donald Trump की टैरिफ नीतियों के चलते भारत-अमेरिका संबंधों में आई गिरावट के बीच पीएम मोदी की यह चीन यात्रा और भी अहम मानी जा रही है।

31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी मुख्य रूप से 31 अगस्त और 1 सितंबर को Shanghai Cooperation Organisation (SCO) की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। मोदी सात साल से ज्यादा समय बाद चीन आए हैं। वह पिछली बार जून 2018 में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे।

2010 में भारत आए थे चीनी राष्ट्रपति इसके बाद राष्ट्रपति Xi Jinping अक्टूबर 2019 में दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे। हालांकि जून 2020 में गलवन घाटी में हुई झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में तनाव बढ़ गया था। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में हाल ही में चीन के विदेश मंत्री Wang Yi ने भारत का दौरा किया था। ट्रंप ने भारत-चीन पर लगाया टैरिफ ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन पर टैरिफ लगाया था, जबकि रूस पर भी कई तरह के प्रतिबंध लागू किए। इस बीच, तियानजिन पहुंचने के बाद पीएम मोदी को यूक्रेन के राष्ट्रपति Zelensky का फोन आया। उम्मीद है कि मोदी और पुतिन की बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध एक बड़ा मुद्दा रहेगा।