चीन में आज शुरू होगा SCO शिखर सम्मेलन, Narendra Modi, Xi Jinping और Vladimir Putin की मुलाकात पर टिकी नजर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के तियानजिन में आज से शुरू हो रहे दो दिवसीय SCO Summit पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इस मंच पर प्रधानमंत्री Narendra Modi, चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping और रूस के राष्ट्रपति Vladimir Putin एक साथ नजर आएंगे। Donald Trump की टैरिफ नीतियों के चलते भारत-अमेरिका संबंधों में आई गिरावट के बीच पीएम मोदी की यह चीन यात्रा और भी अहम मानी जा रही है।
31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा सम्मेलन
प्रधानमंत्री मोदी मुख्य रूप से 31 अगस्त और 1 सितंबर को Shanghai Cooperation Organisation (SCO) की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। मोदी सात साल से ज्यादा समय बाद चीन आए हैं। वह पिछली बार जून 2018 में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे।
2010 में भारत आए थे चीनी राष्ट्रपति
इसके बाद राष्ट्रपति Xi Jinping अक्टूबर 2019 में दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे। हालांकि जून 2020 में गलवन घाटी में हुई झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में तनाव बढ़ गया था। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में हाल ही में चीन के विदेश मंत्री Wang Yi ने भारत का दौरा किया था।
ट्रंप ने भारत-चीन पर लगाया टैरिफ
ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन पर टैरिफ लगाया था, जबकि रूस पर भी कई तरह के प्रतिबंध लागू किए। इस बीच, तियानजिन पहुंचने के बाद पीएम मोदी को यूक्रेन के राष्ट्रपति Zelensky का फोन आया। उम्मीद है कि मोदी और पुतिन की बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध एक बड़ा मुद्दा रहेगा।
आज Xi Jinping से मुलाकात
रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति Xi Jinping के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। यह चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देश Trump की टैरिफ पॉलिसी से प्रभावित ग्लोबल ट्रेड तनाव के बीच आपसी संबंधों को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं।
Putin से मीटिंग से पहले Zelensky से बातचीत
इस दौरान मोदी ने Zelensky से कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध खत्म करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। Zelensky ने तत्काल युद्धविराम की जरूरत बताई। बाद में मोदी ने एक्स पर लिखा— "राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को उनके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। हमने मौजूदा संघर्ष, मानवीय पहलुओं और शांति बहाली पर चर्चा की। भारत हर प्रयास का समर्थन करेगा।"
चीनी राजदूत ने कही अहम बात
एससीओ शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का तियानजिन में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भारत में चीनी राजदूत Xu ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी की यह यात्रा निश्चित तौर पर भारत-चीन संबंधों में नई ऊर्जा लाएगी।
