सेल्फी का जुनून बना मौत का कारण... फोटो लेने की कोशिश में फिसला पर्वतारोही, वीडियो वायरल

एजेंसी, नई दिल्ली। चीन के सिचुआन प्रांत के माउंट नामा पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। 31 वर्षीय पर्वतारोही होंग अपने साथियों के साथ 5,588 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे। चोटी के पास पहुंचने पर उन्होंने अपनी सुरक्षा रस्सी खोल दी ताकि वे बेहतर तस्वीरें ले सकें। लेकिन इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह बर्फ पर लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे।
इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि होंग ने पहले सुरक्षा उपकरण हटाए, फिर खड़े होकर फोटो लेने की कोशिश की। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे तेजी से नीचे फिसल गए। उनके साथी स्तब्ध रह गए और कोई कुछ करने में असमर्थ रहा।
🚨 BREAKING: Tragedy strikes on Nama Peak, Sichuan!
On Sept 27, 2025, a 31-year-old hiker plummeted 200 meters to his death after unclipping his safety rope for a fatal selfie near a crevasse.
The heart-stopping fall on the icy 5,588-meter sub-peak of Mount Gongga was caught in… pic.twitter.com/CY49zTRQ44
— Dreams N Science (@dreamsNscience) September 28, 2025
अधिकारियों ने बताया कि होंग और उनका दल पर्वतारोहण की आधिकारिक जानकारी साझा किए बिना माउंट नामा पहुंचे थे और उन्होंने आवश्यक परमिट भी नहीं लिया था। घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पर्वतारोहियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचाई वाले इलाकों में चढ़ाई से पहले पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग जरूरी है। रस्सी, क्रैम्पन, बर्फ की कुल्हाड़ी और हेलमेट जैसे साधनों के बिना चढ़ाई करना जानलेवा साबित हो सकता है। पर्वतारोहियों को मौसम और ऊंचाई के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।
