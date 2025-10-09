मेरी खबरें
    सेल्फी का जुनून बना मौत का कारण... फोटो लेने की कोशिश में फिसला पर्वतारोही, वीडियो वायरल

    चीन में माउंट नामा पर तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में 31 वर्षीय पर्वतारोही होंग की मौत हो गई। उन्होंने फोटो लेने के लिए सुरक्षा रस्सी हटा दी थी, जिसके बाद वह फिसलकर गहरी खाई में गिर गए। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 06:01:53 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 06:01:53 AM (IST)
    HighLights

    1. फोटो लेने के लिए सुरक्षा रस्सी हटाना पड़ा भारी।
    2. बर्फ पर फिसलने से 5,500 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरा पर्वतारोही।
    3. बिना परमिट चढ़ाई करने पर जांच के आदेश जारी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। चीन के सिचुआन प्रांत के माउंट नामा पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। 31 वर्षीय पर्वतारोही होंग अपने साथियों के साथ 5,588 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे। चोटी के पास पहुंचने पर उन्होंने अपनी सुरक्षा रस्सी खोल दी ताकि वे बेहतर तस्वीरें ले सकें। लेकिन इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह बर्फ पर लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे।

    कैमरे में कैद हुई मौत की भयावह झलक

    इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि होंग ने पहले सुरक्षा उपकरण हटाए, फिर खड़े होकर फोटो लेने की कोशिश की। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे तेजी से नीचे फिसल गए। उनके साथी स्तब्ध रह गए और कोई कुछ करने में असमर्थ रहा।

    अनुमति और सुरक्षा नियमों की अनदेखी

    अधिकारियों ने बताया कि होंग और उनका दल पर्वतारोहण की आधिकारिक जानकारी साझा किए बिना माउंट नामा पहुंचे थे और उन्होंने आवश्यक परमिट भी नहीं लिया था। घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पर्वतारोहियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है।

    पर्वतारोहण में सावधानी जरूरी

    विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचाई वाले इलाकों में चढ़ाई से पहले पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग जरूरी है। रस्सी, क्रैम्पन, बर्फ की कुल्हाड़ी और हेलमेट जैसे साधनों के बिना चढ़ाई करना जानलेवा साबित हो सकता है। पर्वतारोहियों को मौसम और ऊंचाई के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।

