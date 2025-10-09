सेल्फी का जुनून बना मौत का कारण... फोटो लेने की कोशिश में फिसला पर्वतारोही, वीडियो वायरल

एजेंसी, नई दिल्ली। चीन के सिचुआन प्रांत के माउंट नामा पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। 31 वर्षीय पर्वतारोही होंग अपने साथियों के साथ 5,588 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे। चोटी के पास पहुंचने पर उन्होंने अपनी सुरक्षा रस्सी खोल दी ताकि वे बेहतर तस्वीरें ले सकें। लेकिन इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह बर्फ पर लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे।

कैमरे में कैद हुई मौत की भयावह झलक इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि होंग ने पहले सुरक्षा उपकरण हटाए, फिर खड़े होकर फोटो लेने की कोशिश की। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे तेजी से नीचे फिसल गए। उनके साथी स्तब्ध रह गए और कोई कुछ करने में असमर्थ रहा।