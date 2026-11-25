डिजिटल डेस्क। कुछ ही दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स संसद में लिबरल पार्टी के सांसद जॉर्डन लेन द्वारा अपनी पार्टनर नताली हिसी को शादी का प्रस्ताव देने की घटना ने अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थीं। अब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की सीनेट से एक बेहद खास और आत्मीय तस्वीर सामने आई है, जो इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सदन की कार्यवाही के दौरान एक महिला सीनेटर अपनी छह महीने की नन्ही बेटी को बांहों में संभाले हुए भाषण देती नजर आईं।

सामने आए वीडियो में पेमैन डिस्पैच बॉक्स के समीप खड़े होकर अन्य सदस्यों से संवाद करती और अपना प्रस्ताव पेश करती दिखाई दे रही हैं, जबकि नन्ही आलिया बेहद सुकून से उनकी गोद में बैठी है। मातृत्व और कर्तव्य के इस खूबसूरत संगम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

सीनेट सत्र के दौरान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाली निर्दलीय सीनेटर फातिमा पेमैन अपनी छह महीने की बेटी आलिया को गोद में लिए हुए सदन में अपनी बात रखती दिखीं।

इस दौरान न केवल उन्होंने पूरी गंभीरता से अपने विधायी दायित्व निभाए, बल्कि सदन में मौजूद एक अन्य महिला सांसद को भी उस मासूम के साथ खेलते और उसे बहलाते हुए देखा गया।

पीछे बैठीं सीनेटर लिडिया थॉर्प बच्ची संग खेलती नजर आईं

संसदीय कार्यवाही के बीच एक और बेहद प्यारे दृश्य ने लोगों का दिल जीत लिया। पेमैन की सीट के ठीक पीछे बैठीं निर्दलीय सीनेटर लिडिया थॉर्प नन्ही आलिया को दुलारती और उसके साथ 'पीकाबू' (आंख-मिचौली) खेलती दिखाई दीं।

गंभीर संसदीय बहस के बीच इस सहज और खुशनुमा माहौल ने हर किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दोनों महिला सांसदों की जमकर सराहना कर रहे हैं। फातिमा पेमैन का यह कदम उन तमाम कामकाजी माताओं के संघर्ष और संतुलन को दर्शाता है, जो शिशु की परवरिश के साथ-साथ अपने पेशेवर दायित्वों को बखूबी निभाती हैं।

कार्यकाल के दौरान मां बनने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं पेमैन

गौरतलब है कि फातिमा पेमैन ऑस्ट्रेलियाई संसद के इतिहास में ऐसी पहली सीनेटर हैं, जिन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान संतान को जन्म दिया है। वे इससे पूर्व भी अपनी बेटी को सीनेट कक्ष में लेकर आ चुकी हैं।

पेमैन अक्सर सार्वजनिक मंचों पर मातृत्व, प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुधार (रिकवरी) और मां बनने के बाद दोबारा कामकाज पर लौटने की व्यावहारिक चुनौतियों पर खुलकर विचार साझा करती रही हैं।

शिशुओं को सदन में लाने की अनुमति देते हैं ऑस्ट्रेलियाई संसदीय नियम

उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में सांसदों को अपने नवजात शिशुओं को सदन के भीतर लाने की आधिकारिक अनुमति प्राप्त है। संसदीय नियमों के मुताबिक, जनप्रतिनिधि कार्यवाही में भाग लेते समय संक्षिप्त अवधि के लिए अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं तथा उन्हें स्तनपान भी करा सकते हैं। यह प्रगतिशील व्यवस्था अभिभावक सांसदों को अपने नन्हे बच्चों से अलग हुए बिना लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को निभाने की सहूलियत प्रदान करती है।