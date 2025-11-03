SIPRI Report 2025: 9 देशों के पास 12,241 परमाणु हथियार, जानें भारत-पाकिस्तान की ताकत, 2100 हाई अलर्ट पर

डिजिटल डेस्क: दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या और शक्ति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ईयरबुक 2025 के अनुसार, जनवरी 2025 तक दुनिया के 9 देशों के पास कुल 12,241 परमाणु हथियार हैं। इनमें से लगभग 3,912 हथियार मिसाइलों और एयरक्राफ्ट पर तैनात हैं, जबकि 2,100 परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर रखे गए हैं।

US और रूस के पास सबसे ज्यादा हथियार SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,177 और रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद चीन के पास 600, फ्रांस के पास 290, और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं।