नेपाल की सबसे गहरी झील में बर्फबारी... 6 भारतीय फंसे, रेस्क्यू के लिए सेना का हेलीकॉप्टर रवाना

डिजिटल डेस्क। नेपाल के डोल्पा जिले में स्थित प्रसिद्ध शे-फोक्सुंडो नेशनल पार्क क्षेत्र में मौसम अचानक बिगड़ने और भीषण हिमपात होने के कारण छह भारतीय नागरिक फंस गए हैं। शनिवार दोपहर से बर्फबारी के बीच फंसे इन सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चला रहा है।

गाइड और सुरक्षाकर्मियों की चेतावनी दरकिनार कर आगे बढ़े थे सैलानी डोल्पा की मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) जूनू धाकल के अनुसार, दल में दो महिला यात्री भी शामिल हैं। यह समूह शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 8 में स्थित 'धो' क्षेत्र की ओर गया था, जो मौजूदा समय में पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर में तब्दील हो चुका है।