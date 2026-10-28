सूडानी सेना ने अपने देश में ही किया ड्रोन अटैक, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, चारों तरफ बिछीं लाशें

डिजिटल डेस्क, खार्तूम। सूडान में जारी आंतरिक संघर्ष ने एक बार फिर भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। दक्षिण दारफुर प्रांत के प्रमुख शहर न्याला में सोमवार शाम एक व्यस्त बाजार को निशाना बनाकर किए गए घातक ड्रोन हमले में भारी तबाही मची है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में नागरिक जख्मी हुए हैं।

डुमाया के तानकोंग बाजार में बरपा कहर स्थानीय मानवाधिकार निगरानी संस्था 'इमरजेंसी लॉयर्स' तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हमला न्याला के डुमाया उपनगर स्थित लोकप्रिय 'तानकोंग बाजार' में उस वक्त हुआ जब बड़ी संख्या में स्थानीय लोग खरीदारी और खान-पान में व्यस्त थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि व्यस्त समय में बाजार के बीचों-बीच विस्फोटक गिराए गए, जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई।