सीरिया के सेंट्रल बैंक का बड़ा फैसला, बदल डाली करेंसी, नोटों से गायब हुई तानाशाह असद की तस्वीर

डिजिटल डेस्क। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक मौद्रिक सुधार किया गया है। 1 जनवरी 2026 से सीरिया ने नई करेंसी जारी कर दी है, जिसे पुरानी व्यवस्था से पूरी तरह अलग एक नई राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।

दमिश्क में आयोजित एक विशेष समारोह में अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने इन नोटों को पेश किया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नोटों के डिजाइन में है। पुराने नोटों पर छपी पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद और उनके परिवार की तस्वीरों को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब सीरिया की प्रकृति और कृषि से जुड़े प्रतीकों जैसे गुलाब, गेहूं, जैतून, संतरे और शहतूत को जगह दी गई है। राष्ट्रपति शारा के अनुसार, ये प्रतीक एक स्वतंत्र और नई राष्ट्रीय पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं।