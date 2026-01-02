सीरिया के सेंट्रल बैंक का बड़ा फैसला, बदल डाली करेंसी, नोटों से गायब हुई तानाशाह असद की तस्वीर

डिजिटल डेस्क। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक मौद्रिक सुधार किया गया है। 1 जनवरी 2026 से सीरिया ने नई करेंसी जारी कर दी है, जिसे पुरानी व्यवस्था से पूरी तरह अलग एक नई राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।
दमिश्क में आयोजित एक विशेष समारोह में अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने इन नोटों को पेश किया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नोटों के डिजाइन में है। पुराने नोटों पर छपी पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद और उनके परिवार की तस्वीरों को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब सीरिया की प्रकृति और कृषि से जुड़े प्रतीकों जैसे गुलाब, गेहूं, जैतून, संतरे और शहतूत को जगह दी गई है। राष्ट्रपति शारा के अनुसार, ये प्रतीक एक स्वतंत्र और नई राष्ट्रीय पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अर्थव्यवस्था को व्यावहारिक रूप देने के लिए मुद्रा का रीडिनॉमिनेशन किया गया है। इसके तहत करेंसी से दो जीरो हटा दिए गए हैं। अब पुराने 100 सीरियन पाउंड की वैल्यू एक नए पाउंड के बराबर होगी। इस बदलाव का उद्देश्य दैनिक लेन-देन को सरल बनाना और मुद्रास्फीति के दबाव को कागजी तौर पर प्रबंधित करना है।
सेंट्रल बैंक ने पुराने नोटों को बदलने के लिए 90 दिनों का 'ट्रांजिशन पीरियड' निर्धारित किया है, जिसमें पुराने और नए दोनों नोट वैध रहेंगे। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल नोट बदलने या जीरो हटाने से आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। वास्तविक सुधार के लिए उत्पादन बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना और बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना अनिवार्य है। यह कदम असद युग के अंत और सीरिया के पुनर्निर्माण की दिशा में एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है।